CNN: США подготовили план боевых действий против Пхеньяна — советник Трампа

Пентагон пересмотрел и представил военные варианты в отношении Северной Кореи для президента Трампа, рассказали два военных чиновника в беседе с CNN. Среди них — готовый план боевых действий против Пхеньяна на случай, если тот проведет новые ядерные испытания или очередной ракетный тест. Это связано с тем, что, как показала серия недавних ракетных пусков КНДР, режим Ким Чен Ына достиг прогресса в том, чтобы представлять угрозу для США.

Советник американской национальной безопасности Роберт Макмастер накануне подтвердил, что вариант военного ответа Северной Корее действительно подготовлен.

«Нам нужно иметь все варианты, поскольку президент дал нам понять, что не согласится с превращением Северной Кореи в ядерную державу, угрожающую Соединенным Штатам и американским гражданам», — сказал Макмастер, выступая в вашингтонском аналитическом центре.

По его словам, страдает и южнокорейское население, которое объективно становится «заложником» северокорейского режима.

«В настоящее время мы имеем дело с угрозой намного более непосредственной. Мы не можем продолжать совершать ошибки прошлого, — сказал Макмастер, имея в виду подход администрации Обамы. — Президент призвал нас не делать этого и попросил подготовить ряд вариантов, в том числе военный», — объяснил он, добавив в то же время, что никто не хотел бы, чтобы он был реализован.

«Существует понимание того, что необходимо усиливать давление на режим. В ближайшее время вы увидите как раз такого рода усилия», — отметил советник Трампа.

Другие члены команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, подтвердили наличие у Трампа беспокойство по поводу Северной Кореи.

«И дня не проходит без того, чтобы президент не спросил меня о том, как обстоят дела с реакцией на эту угрозу», — заявил в дошлые выходные глава ЦРУ Майк Помпео в эфире MSNBC, добавив, что «северокорейский режим доставляет кучу неприятностей, с которыми нужно бороться», и что президент, судя по всему, «успешно с этим справится».

Чиновник добавил, что США особенно обеспокоены растущей способностью Северной Кореи скрывать от американской стороны подготовку своих испытаний буквально до последней минуты, что ограничит возможности Америки реагировать на новые ракетные или ядерные тесты КНДР: американские спутники могут не успеть зафиксировать соответствующие приготовления. Вместе с тем режим постоянно меняет места запусков, так что никогда нельзя знать наверняка, где именно произойдет следующий.

Посол США в ООН Никки Хейли в среду предупредила Конгресс о том, что ракетная программа Северной Кореи развивается столь быстро, что могут оказаться неверными прежние прогнозы о том, что КНДР только через 3-5 лет получит ядерное оружие, способное поразить материковую часть Америки.

«Вы оптимистично заявляете, что эта МБР появится у них лишь через несколько лет, однако я думаю, что это произойдет раньше», — выразила она мнение, пояснив, что северокорейский режим явно нацелен на как можно более быстрое решение этой задачи.

CNN подчеркивает, что главный фактор, осложняющий для США превентивный удар по КНДР, заключается в том, что, по мнению Пентагона, Северная Корея в этом случае нападет на Южную.

Дипломатическая опора на Китай как средство оказания давления на северокорейский режим по прежнему существует, однако США готовы отказаться от этой стратегии при следующем ракетном тесте Пхеньяна, говорится в материале.

Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader