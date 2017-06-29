Ipad и поездка в Алматы — кто выиграет приз от Kaspi.kz?

4 июля Kaspi подведет итоги уникальной акции. Победителей ждут шесть планшетов iPad и самый главный приз — поездка в Алматы. Имена победителей мы опубликуем уже во вторник на нашем сайте.

Стать участником розыгрыша легко — для этого нужно успеть до конца июня сделать платеж на сумму от тысячи тенге на сайте Kaspi.kz.

Оказывается, оплачивая на этом сайте коммуналку и другие услуги, можно не только сэкономить на комиссиях, но и заработать бонусы. Все, кто платит на сайте Kaspi.kz за мобильный телефон, детский садик (всего 450 видов услуг) получают часть денег обратно в виде бонуса.

В пресс-службе компании рассказали подробности главного приза.

— Поездка в Алматы – это не просто экскурсия. Это уникальная возможность посетить офис Kaspi и познакомится с нашей командой, которая развивает сервис Платежи на Kaspi.kz. Мы покажем гостю, как работаем и познакомим с Михаилом Ломтадзе. Фотоотчет об этой поездке мы обязательно опубликуем на официальных страницах «Уральской Недели» и в соцсетях.

Для участия в акции достаточно сделать любой платеж на сумму от 1000 тенге в период с 1 по 30 июня на сайте Kaspi.kz. Зарегистрироваться на сайте можно по номеру телефона, для этого не обязательно быть клиентом Kaspi. Победители конкурса будут выбраны генератором случайных чисел.

Напомним, что сотрудники редакции «Уральской недели» перепроверили информацию, оплатив, не выходя из офиса, на сайте Kaspi.kz коммунальные услуги, услуги детского сада, пополнили баланс своих мобильных телефонов. На сайте уже есть закладки многих местных поставщиков коммуслуг, городских детских садов, косметических компаний, интернет магазинов и операторов сотовой связи.

Итак, если вы хотите платить с выгодой для себя, а также получить приз и стать героем нашей статьи о приключении уральца в Алматы — регистрируйтесь на Kaspi.kz!