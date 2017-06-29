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Опубликовано: Чт, Июн 29th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

К концу недели в Уральске заработают все фонтаны

Городской акимат выбрал подрядчика по обслуживанию фонтанов в Уральске. Четыре сооружения в областном центре уже заработали.

Фото с сайта fototerra.ru

 Как сообщает пресс-служба уральского акимата, тендер на обслуживание фонтанов выиграла компания ТОО «Гарант 07».

— В настоящее время в городе запущены фонтаны на площади Маншук Маметовой, на набережной реки Урал, на новой площади в 7-ом микрорайоне и возле областного суда, — сообщили в акимате. – Сейчас подрядчик проводит очистку резервуаров и труб сооружений. А к концу недели в Уральске заработают все фонтаны.

Напомним, что в начале июня аким города Нариман Турегалиев сообщил, что подключения фонтанов задерживается – не определяется подрядчик. За два последних месяца акимат города три раза проводил процедуру госзакупок для определения подрядчика, который будет обслуживать городские фонтаны. Но все тендеры были признаны несостоявшимися из-за того, что потенциальные подрядчики затягивают процесс его признания.

Всего в городе 15 фонтанов, на содержание и обслуживание которых власти выделили 56 миллионов тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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