В Уральске сотрудники ДЧС спасли тонущего ребёнка

Мальчик пяти лет, пришедший в городской парк отдыха вместе с родителями, едва не утонул в Чагане. Спасатели, дежурившие на воде, вытащили его из воды. Когда увидели, что ребёнок стал захлёбываться водой.

Главный спасатель-психолог оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Лейла Абдрахманова сообщила «УН», что сегодня, 29 июня, спасатели их отряда смогли предотвратить трагедию, которая могла разыграться на реке Чаган в городском парке культуры и отдыха.

— Гости города, приехавшие из Чимкента, решили отдохнуть в городском парке и устроили пикник на берегу, — рассказала она. — Разгорячившись на солнце, дети пошли купаться в речке. Из-за невнимательности родителей и не соблюдения правил безопасности на воде, пятилетний малыш едва не утонула. Купаясь в реке, ребенок споткнулся, упал в воду, и захлебываясь, стал тонуть. Отец малыша в это время находился на берегу, заметив тонувшего сына, стал звать на помощь.

Меньше минуты понадобилось дежурившим на пляже руководителю спасательного подразделения№3 Марлену Беркалиеву и спасателю Бекжану Айткалиеву, чтобы вытащить из реки тонувшего мальчика. Ему была оказана помощь, и после того, как малыш успокоился, он был передан родственникам.

Кстати, это уже второй случай спасения ребенка в городском парке. И только бдительность и профессионализм спасателей, которые с начала купального сезона ведут дежурство на реке в городском парке, помогли предотвратить беду.

— Уважаемые родители! Оперативно-спасательный отряд ДЧС ЗКО напоминает Вам о том, что нельзя оставлять детей около водоемов без присмотра, поскольку в практике основная причина, по которой происходит больше всего несчастных случаев с детьми на воде — это беспечное отношение взрослых, — предупреждает Лейла Абдрахманова. — Дети должны быть в зоне постоянного внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё.

Людмила КАЛАШНИКОВА