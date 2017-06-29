В ЗКО 23 бизнес-проекта безработных сельчан ждут одобрения на получение кредита

Открыть своё дело намерены безработные и самозанятые жители нескольких сёл Зелёновского района, все они прошли обучение по программе «Бастау-бизнес». Дело осталось за малым – подтвердить свою платёжеспособность и предоставить залог, чтобы получить льготный кредит.

Бизнес-тренер из областной Палаты предпринимателей Куанышбек Ерниязов рассказал «УН», что сегодня, 29 июня, комиссия в Палате предпринимателей одобрила к реализации проекты 23 его студентов- начинающих предпринимателей из сёл Трёкино, Достык, Новенький, Мичурино, Джамбус, Асан.

— Основам бизнеса у нас в течение месяца обучались 32 человека, — рассказывает Куанышбек Ерниязов. – За этот месяц государство выплатило каждому студенту стипендию в размере 16659 тенге. По завершению обучения мы вместе написали бизнес-планы для каждого проекта. Одобрение прошли 23 проекта, и, я считаю, у 60 процентов из них есть реальный шанс получить льготный кредит на его реализацию.

Студенты-начинающие предприниматели невесело улыбаются.

— В первом потоке всего полтора месяца назад у нас 35 человек обучались, из них 12 уже получили одобрение на кредиты, – подбадривает их тренер. – Абат Абулкатимов из села Асан получил льготный займ в размере 10 миллионов тенге под 6% годовых на покупку ассенизаторской машины, планирует выкачивать септики во дворах своих односельчан. Сара Каметова и Сабыржан Хайруллин из посёлка Новенький взяли кредиты на 3 и 1,7 миллиона тенге, чтобы закупить скот на откорм. Сабыргали Сисенов из посёлка Достык раньше возил семечки подсолнечника из России. Сейчас взял кредит 3,4 миллиона, и будет закупать оборудование – откроет мини-цех по производству подсолнечного масла.

Воодушевлённые примерами из практики, сельчане начинают шутить.

— Мы ж тут неграмотные собрались – ни менеджмент, ни маркетинг не знали, а теперь всё узнали. Портфолио свои делаем, перспективы бизнеса рассматриваем, — рассказывают они.

Сергей Теплоухов – один из самых возрастных студентов бизнес-тренинга. Ему – 57 лет, живёт в селе Октябрьское. Мужчина рассказывает, что больше 10 лет занимается деревообработкой.

— У меня есть своя пилорама, ещё в Тольятти покупал, — говорит он. – Распиливаю односельчанам лес на доски. Брус делаю. Его у меня строители тут же разбирают – из города приезжают – щитовые дома из него строят. Большие брёвна таскать очень тяжело – вчетвером приходится до пилорамы их катить. Мне нужно механизировать процесс, купить технику. Для этого сюда пришёл: обучиться, кредит получить.

Куанышбек Ерниязов дополняет, что уже во время учёбы Сергея Палата предпринимателей помогла ему добиться выдачи участка земли под строительство лесопилки – 1,5 гектара близ посёлка Джамбул.

— Мне кредит большой нужен – 18 миллионов, чтобы цех небольшой построить, оборудование закупить, — делится Сергей. – Надеюсь, что одобрение на кредит я получу.

Саургали Тукашеву – 62 года, родом он из села Джамбул. По его словам, он занимается всем, чем только можно, лишь бы не сидеть без дела и денег.

— У нас с супругой несколько коров – 20 лет уже продаём молоко, сметану, творог, — рассказывает он. Куры есть – яйца в город возим. Кафе сейчас строим на 80 мест, хотим, чтобы односельчане у нас юбилеи, садака отмечали. У меня есть голубятня в Уральске, я молодожёнам сдаю в прокат белых почтальонов по 2 тысячи за пару. Они голубей возле ЗАГСа выпускают, а я их в голубятне встречаю. Молодым приятно, и я – при деньгах.

Все сокурсники сельского бизнесмена хохочут над его шуткой о голубином бизнесе.

А он продолжает, что сейчас у них с женой возникла новая идея – взять молодняк скота на откорм. По бизнес-плану Саургали ему необходимо 1,8 миллиона тенге кредита, чтобы воплотить эту свою мечту в жизнь.

У Асии Шакмановой из посёлка Асан опыта ведения собственного дела совсем мало, — она открыла свою парикмахерскую всего 8 месяцев назад. Но девушка планирует развиваться и расширяться.

— Четыре года работала в разных парикмахерских, а теперь арендовала помещение, открыла свою, — рассказывает девушка. – Делаю стрижки. А женщины спрашивают, могу ли я делать маникюр, макияж. Чтобы их делать, мне нужно оборудование. На это мне нужны деньги – 600 тысяч тенге.

У Айгуль Жакиевой проект, по словам самой женщины, вообще грандиозный. Она хочет разбить на месте заброшенного болотистого участка в своём родном посёлке Мичурино детский парк.

— Раньше я возила вещи из Алматы, открыла свой магазинчик. Когда торговля упала, переоборудовала своё здание под детское кафе, – рассказывает Айгуль. – Рядом с моим кафе — территория, куда сельчане просто скидывают мусор. Там зелень, деревья. Если облагородить эту землю, поставить аттракционы, получится замечательная игровая зона для детей.

Сейчас Айгуль Жакиева уже подала заявление в райакимат на предоставление ей в аренду земли под детский парк.

— Я не жалею, что пришла сюда на обучение, хотя краем уха слышала, что денег под все наши проекты не хватит, – говорит женщина.- Здесь я поняла, что любую идею можно превратить в реальный бизнес. Сейчас в посёлках многие апашки сидят по домам, занимаются хозяйством и думают только о том, как потратить деньги мужа, когда он зарплату получит. А оказывается, каждая из нас вполне может заниматься сама собственным делом и зарабатывать свои деньги – хоть корпешки шить на продажу, хоть пирожки печь.

Арген Нуржанов – плотник-самоучка. Он делает из дерева и стекла любую мебель. Как скромно отмечает мастер, рекламу в газеты он не даёт, информацию о нём люди черпают из «сарафанного радио».

— Кому-то сделал кухню, кому-то – спальню, — рассказывает он. – Их соседи-родственники увидели, звонят, тоже просят им сделать похожую мебель. Заказов – валом. Мне очень нужен свой цех, оборудование, чтобы брать большие заказы. Очень хочу после обучения получить одобрение на кредит, на всё про всё мне нужно не меньше 6 миллионов тенге.

Сейчас авторы всех вышеназванных проектов ждут, дадут ли им кредиты.

А бизнес-тренер Ерниязов готовится набирать третью группу безработных сельчан, чтобы и их научить тому, как стать предпринимателем.

Людмила КАЛАШНИКОВА