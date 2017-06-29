В ЗКО сменился глава Казталовского района

Кресло экс-акима района Нурлану Беккайыру теперь занял Абат Шаныбеков.

Представить его активу района сегодня, 29 июня, приехал лично аким области Алтай Кульгинов.

Абат Шыныбеков, занимавший ранее должность акима Сырымского района, по словам главы региона, был назначен акимом Казталовского района при согласовании его кандидатуры с депутатами Казталовского районного маслихата.

Шыныбеков Абат Абаевич, 1973 года рождения. Образование — высшее. Национальность — казах. В 1995 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 1998 году окончил Институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Экономика и менеджмент». Шыныбеков А.А. с 1996 по 2003 годы работал на государственной службе на разных должностях.

2003-2006 гг. – заместитель акима Казталовского района.

2007-2008 гг.– советник акима города Уральска.

2008-2012 гг. – заместитель председателя ЗКОФ «Нұр Отан». 2012-2013 гг. – секретарь маслихата города Уральска.

С 2013 года — аким Сырымского района.

— В текущем году в центре района будут построены 24 дома. В 13 населенных пунктах будет проведена чистая питьевая вода (Казталовка, Жалпактал, Караозен, Акпатер, Бостандык, Каракол, Кайынды, Жанажол, Танат, Талдыапан, Сарыкудык, Кайшакудык, Кособа). Будут реконструированы 13 км дороги «Чапаев-Жалпактал-Казталов», для этого выделено 1,7 млрд. тенге, — отметил Алтай Кульгинов в ходе встречи. — 13 населенных пунктов будут обеспечены газом. По всем направлениям работ выделены средства в размере 3 млрд. 500 млн. тенге. Надеемся, что ваш опыт и знания позволят вовремя и качественно выполнить всю намеченную работу.

В пресс-службе акима области «УН» сообщили, что предшественник Шаныбекова Нурлан Беккайыр переведён на другую должность в связи с истечением срока его работы – он акимствовал в Казталовке 4 года. Где теперь будет работать Беккайыр, в пресс-службе пока затрудняются ответить.