Взлет и посадка воздушных судов на аэродроме Уральска полностью безопасны — Комитет гражданской авиации

такие выводы сделала комиссия, сформированная Комитетом гражданской авиации.

Такие выводы комиссия сделала на основании обследования независимыми экспертами состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта, а также сертификационного и криминалистического обследования.

В состав комиссии вошли представители Комитета, генерального подрядчика, технадзора и автора проекта, а также по согласованию были включены независимые эксперты Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, РГУ «Батысжоллаборатория» АО «НИПИИ «КазАэроПроект», АО «Каздорнии» и ТОО «Международный аэропорт Орал».

По результатам осмотра искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта г.Уральск 29 марта 2017 года комиссия сделала следующие выводы.

Максимальная высота уступа между соседними плитами в отдельных местах составляла до 14 мм, а на участке руления и посадки воздушных судов (участки ИВПП находящиеся в близи к осевой линии) разница в отметках плит (уступы) полностью отсутствовала.

В соответствии с пунктом 56 норм годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 31 марта 2015 года № 381 (далее – нормы годности) на поверхности ИВПП не допускается наличие уступов высотой более 25 мм. между кромками соседних плит)

Таким образом, по результатам замеров комиссия установила, что имеющиеся уступы и деформационные швы допустимы и находятся в пределах нормы годности.

Кроме того, по заявке ТОО «Международный аэропорт Орал» в период с 13 по 15 апреля т.г. уже другой комиссией Комитета было проведено сертификационное обследование аэродрома г.Уральск, в рамках которого был произведен визуальный осмотр всех участков искусственной взлетно-посадочной полосы. На момент осмотра ранее имевшиеся уступы отсутствовали по всей ширине искусственной взлетно-посадочной полосы, высотные отметки между плитами составляли 0,00 мм.

В начале мая 2017 года по поручению Главной транспортной прокуратуры РК, в присутствии Уральского транспортного прокурора, директора и специалистов аэродромной службы аэропорта г.Уральска сотрудниками Уральского отделения Бюро по противодействию коррупции была проведена повторная криминалистическая экспертиза состояния искусственной взлетно-посадочной полосы на вышеуказанном участке, которая также показала отсутствие каких-либо уступов и несоответствий.

Результаты криминалистической экспертизы закреплены фотографиями и протоколами.

Следует отметить, что в 2015 году в присутствии представителя уральской транспортной прокуратуры и независимой экспертной организацией были проведены лабораторные испытания по вопросу качества бетона и соответствия его требованиям проектно-сметной документации, которые показали высокие показатели качества бетона и их соответствия установленным требованиям.

Таким образом, опасения касательно безопасности взлета и посадки воздушных судов на аэродроме г.Уральска не имеют никаких обоснований.