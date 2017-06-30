Международный трибунал по сбитому над Украиной MH-17 пройдет без участия России — СМИ

В ближайшее время в Нидерландах примут решение о международном трибунале по делу о трагедии пассажирского лайнера Boeing рейса МН17, который был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом летом 2014 года, передает украинское агентство Liga со ссылкой на голландское издание Rtlnieuws.

Россия более двух лет блокирует в Совбезе ООН любые предложения по международному трибуналу для виновных в катастрофе, поэтому власти Нидерландов «вскоре», как ожидается, примут решение о судебном процессе на своей территории — без участия РФ.

«Виновных будут судить в соответствии с законодательством Нидерландов», — пишет издание, уточняя, что расследование уголовного дела не будет завершено «еще долгое время».

Чтобы завершить работу следствия, нужно проработать механизм привлечения к ответственности виновных, отмечает издание. Если они не явятся в суд, то будет решено осудить из всех заочно.

По данным источника, в трибунале примут участие представители Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии.

В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук, который сбил лайнер рейса MH17 в Донбассе, контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

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