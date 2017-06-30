Соратники Немцова обвиняют власти в укрывательстве заказчиков убийства политика

Присяжные Московского окружного военного суда (МОВС) в четверг признали пять человек виновными в убийстве Бориса Немцова, однако соратники российского оппозиционного политика сказали, что дело было замято, а заказчики преступления остались на свободе.

Немцов, один из самых яростных критиков президента России Владимира Путина, был убит четырьмя выстрелами в спину в феврале 2015 года недалеко от Кремля. Перед этим 55-летний политик работал над отчетом о роли России в украинском конфликте.

Спустя восемь месяцев после начала слушаний по делу Немцова присяжные в четверг большинством голосов признали Заура Дадаева виновным в убийстве, Анзора Губашева — в слежке и соучастии в преступлении, Шадида Губашева, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова — виновными в соучастии.

Сторона обвинения изначально рассматривала бывшего чеченского военного Дадаева как непосредственного исполнителя убийства.

Группа соучастников совершила преступление по предварительному сговору, им было обещано вознаграждение в 15 миллионов рублей, сообщил суд.

Сторонники Немцова сдержанно приветствовали вердикт, но сказали, что Дадаев и остальные обвиняемые — рядовые исполнители, а преступление остается нераскрытым, поскольку заказчики, а также те, кто финансировал и организовал убийство, остались на свободе.

«В самом громком убийстве века так и не установлены реальные организаторы и заказчики», — сказал журналистам Вадим Прохоров, адвокат дочери убитого политика, Жанны Немцовой.

По его словам, российские власти не готовы проверять окружение президента Чечни Рамзана Кадырова, несмотря на то, что, по мнению адвоката, один из заказчиков — близкий соратник чеченского лидера.

Жанна Немцова неоднократно говорила, что хочет, чтобы поддерживаемый Кремлем Кадыров, который называет себя «пехотинцем Путина», был допрошен в рамках расследования. Кадыров ранее называл Дадаева, обвиненного в убийстве, «настоящим патриотом России», отрицая обвинения о своей причастности.

Немцова сказала, что разочарована, но не удивлена тем, что убийство ее отца остается нераскрытым.

«Следствие и суд явно не стремились к установлению истины о совершенном преступлении», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это, конечно, не полноценное расследование, а его имитация».

РАЗДРАЖИТЕЛЬ ВЛАСТЕЙ

Кремль, точно так же, как и когда была убита журналистка Анна Политковская в 2006 году, попытался принизить роль Немцова, назвав его убийство «провокацией», направленной на то, чтобы создать проблемы для российских властей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, заявил после вердикта присяжных, что вопрос о том, будет ли продолжено расследование этого дела, следует переадресовать следственным органам.

До вердикта Песков говорил, что подобные дела «являются чрезвычайно сложными и расследование их может тянуться годами».

Следователи говорят, что все еще ищут одного человека, подозреваемого в содействии организации убийства.

Немцов, бывший вице-премьер, в котором когда-то видели вероятного преемника Бориса Ельцина на посту главы государства — должность, которую занял Путин, был соавтором доклада о правлении Путина, критикующего его деятельность, и незадолго до того, как был убит, работал над докладом о роли российских войск в украинской войне.

Критики Кремля говорят, что в ходе судебного разбирательства были допущены нарушения. Власти не предоставили записи камер видеонаблюдения с места убийства, несмотря на то, что оно произошло у стен Кремля. Орудие убийства так и не удалось найти, и многие свидетели ни разу не вызывались для дачи показаний.

Ольга Михайлова, адвокат дочери Немцова, сказала присяжным в конце судебного заседания, что убитый политик был одним из раздражителей для властей.

По ее мнению, истоки убийства кроются в высших эшелонах власти.

Илья Яшин, бывший соратник Немцова, сказал, что он и другие сторонники покойного политика постараются заставить власти найти людей, которые в действительности стояли за убийством.

Суд позднее огласит приговор пятерым чеченцам. Адвокат по крайней мере одного из них сказал, что обжалует решение.

Адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин сказал Рейтер, что, по его мнению, вердикт мог быть сфальсифицирован, что может стать основанием для его отмены, поскольку, по словам адвоката, в него были внесены правки после оглашения.

Немцова сказала, что продолжит добиваться раскрытия преступления.

«Мы будем бороться дальше за установление полной истины всеми возможными способами», — написала она на своей странице в Facebook.

Reuters