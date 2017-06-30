В Уральске на полицейского, сбившего насмерть ребёнка, завели уголовное дело

Начальник местной полицейской службы Манарбек Габдуллин сообщил «УН», что на данный этот сотрудник полиции находится под подпиской о невыезде.

Трагедия, унёсшая жизнь ребёнка произошла 23 июня в 21.40 часов.

Помощник участкового инспектора УВД г. Уральска (его фамилию Габдуллин не назвал) , находясь в трудовом отпуске, на личном автомобиле марки «Нисcан Премьера», госномер 051 FSA 07, заезжая во двор дома №108/2, где он сам проживает, напротив первого подъезда допустил наезд на девочку 2015 года, живущую в том же доме.

Сам полицейский отвёз ребёнка в травмпункт областной детской больницы, но спасти девочку не удалось – от полученных в результате ДТП травм она скончалась.

Манарбек Габдуллин отмечает, что согласно процедуре медосвидетельствования, проведённой 24 июня, участковый инспектор был трезв.

24 июня по факту наезда на ребенка в отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 345, ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Расследование дела ведёт управление дознания ДВД ЗКО.

Манарбек Габдуллин также сообщил, что с начала 2016 года (с момента образования Местной полицейской службы) в Уральске не было зафиксировано других случаев, когда по вине сотрудников местной полицейской службы были совершены ДТП, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда или смерть человека.

Людмила КАЛАШНИКОВА