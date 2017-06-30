В Уральске нашли маму младенца, выброшенного на городской стройке

Ею оказалась 20-летняя жительница города.

Чтобы найти мать-кукушку, сотрудники полиции за 4 дня обошли 400 семей по области, в которых недавно родились дети.

— По данным облздрава, за прошедших полтора месяца в ЗКО родилось 800 малышей, — сообщила СМИ старший инспектор местной полицейской службы, майор полиции Динара Абдулкаликова. – Наши сотрудники стали отрабатывать по списку все семьи, где появились младенцы. И уже на середине списка нашли нашу горе-мамашу.

Мама-кукушка – живёт в Уральске вместе с родителями. Сына она родила в городском роддоме 9 июня, назвала малыша Алижаном.

Уже после выписки она поссорилась со своим мужчиной, и решила избавиться от ребёнка.

— Родителям она сказала, что едет с ребёнком и мужем погостить к родственникам в район, и пропала, — рассказала Динара Абдулкаликова. – Мы и нашли её в одном из районов области, но уже без ребёнка.

Как отметили полицейские, мама оказалась копией своего новорожденного сына – рыженькая, светлокожая.

— Во время допроса она была очень спокойна. Без всяких волнений рассказала, что 26 июня этого года она запланировала сдать малыша Алижана в Дом малютки, и специально для этого в 4 часа дня приехала в 4 микрорайон Уральска, – говорит майор Абдулкаликова. – Но занести его в Дом малютки она не решилась. Походив по микрорайону, она зашла на безлюдную стройку, оставила свёрток с малышом там, и уехала в гости в район, как и собиралась. Спустя три часа сторож стройки нашёл ребёнка и сообщил об этом на пульт «102».

Сейчас, по данным полиции, молодая мать раскаивается в содеянном и готова забрать Алижана домой. Но теперь решать судьбу ребёнка будут суд и органы опеки.

— За оставление малолетнего ребёнка в опасности, девушке грозит штраф в размере 100 МРП, исправительные работы или арест сроком на 45 суток, – констатирует Динара Абдулкаликова. – Хорошо ещё, что ребёнка не заели комары, и он не получил переохлаждение.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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