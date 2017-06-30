В Уральске проходят молодежные игры по гребле на байдарках

Молодежные игры Казахстана, которые проходят раз в четыре года, собрали более 120 спортсменов. Уральскими гребцами уже завоеваны несколько медалей.

В соревнованиях, которые проходят на реке Чаган возле спортбазы «Динамо», участвуют спортсмены из Астаны, Алматы, Атырау, Караганды, Кызылорды, Алматинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.

— По итогам этих игр будут добираться спортсмены в сборную команду страны, — рассказал главный судья соревнований, гостренер РК Кайсар Нурмаганбетов. – Впереди у нашей команды – чемпионат мира среди молодежи, затем и взрослый чемпионат мира.

Отметим, что уральский байдарочник, участник Олимпийских игр в Рио Андрей Ергучев на этих молодежных играх в личных выступлениях выиграл три медали – два «золота» на дистанциях 200 и 500 метров и «серебро» — на дистанции 1000 метров.

— Уже 1 июля я отправлюсь на сборы в Беларусь, там буду готовиться к молодежному и взрослому чемпионатам, — сказал спортсмен.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ