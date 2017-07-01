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Опубликовано: Сб, Июл 1st, 2017
280 Главная тема / Уральская неделя - архив

Новым акимом Уральска стал экс-аким Теректы

Сегодня, 1 июля, аким области Алтай Кульгинов представил активу города  нового акима города – им стал Мурата Мукаева, до теперешнего момента возглавлявшего Теректинский район ЗКО.

— В связи с избранием Наримана Турегалиева депутатом Сената РК, он был освобождён от должности акима города, — высказался аким ЗКО Алтай Кульгинов. —  По согласованию с Администрацией Президента страны я прошу вас поддержать кандидатуру Мурата Рахметовича Мукаева на должность акима города.

Народные избранники с выбором согласились, и глава области представил нового градоначальника активу города.

Мукаев Мурат Рахметович 1969 года рождения. Имеент два высших образования – экономическое и юридическое.

Трудовую деятельность начал налоговым инспектором в Фурмановском районе ЗКО.

В разные годы Мурат Мукаев работал в банковской сфере, затем – в таможне. Был руководителем отдела предпринимательства города Уральска.

С мая 2016 года и до настоящего момента Мурат Мукаев занимал должность акима Теректинского района.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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