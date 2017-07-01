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Опубликовано: Сб, Июл 1st, 2017
3 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Суд в Уральске рассматривает обвинение о незаконной торговле рогами сайгаков на сумму 170 млн. тенге

 28 июня в Уральском городском суде  выясняли подробности гибели более 200 сайгаков и попытке продажи их рогов стоимостью 170 миллионов тенге.  Сами рога у следствия из камеры хранения украли неизвестные еще до начала суда.

Процесс идет под председательством судьи Аскара ИСМАИЛОВА, в процессе участвует прокурор  Даурен ТАЖГАЛИЕВ, потерпевшую сторону – государство, представляет инспектор терруправления по охране лесов и животного мира Серик МАЖЕНОВ.  Защищает Байтакова адвокат Асан АРЫСТАНОВ.

50-летний Нургали БАЙТАКОВ обвиняется в приобретении, хранении и попытке вывоза в Алматы 402 рогов краснокнижной сайги. Задержан он был в апреле 2016 года.

Следствие утверждает: вступив в сговор с неустановленными лицами, Байтаков получил от них 402 рога и хранил их дома. Потом договорился с жителем Алматы  передать ему рога через проводника поезда «Уральск-Алматы».

В отношении  жителя  Алматы и проводника поезда уголовные дела выделены в отдельное производство.

Байтаков  вину не признает.

— Я работал в такси «Сити».15 апреля выехал на линию, по дороге взял мужика с сумками и довез до ждвокзала.  Две сумки он понес к поезду. Буквально через минуту в мою машину врезалась «десятка». Водитель выскочил из машины и стал убегать. Я догнал, сдал сотрудникам ДПС, но они вдруг стали обыскивать мою машину…

— За день до этого вы с тем же клиентом, которого  с сумками, говорите, подобрали,  разговаривали по телефону и договорились встретиться около вокзала, —  напомнил судья, листая дело.

— Не могу вспомнить. У меня же диабет. Я вчерашний день  не помню, — отступил Байтаков.

 

В процессе опроса свидетеля — старшего оперуполномоченного УБОП  МАМЕТОВА, выяснились подробности.

— В 2016 году мы вели расследование по фактам отстрела сайги. Я проводил негласное следствие. Это была моя личная разработка, о которой знало только руководство. Выявили ряд лиц, которые отстреливали сайгу и продавали рога. Тогда нам и поступила информация о Байтакове — что это он отправляет рога в Алматы. Сотовые телефоны и его домашний  уже прослушивались. Велось наружное наблюдение.

В ходе процесса судья вспомнил о массовой гибели сайгаков от пастереллеза в 2010-м и 2011-м годахг и у него возник вопрос к охотинспектору Серику МАЖЕНОВУ..

— Если человек увидел мертвого сайгака и спилил рога, он виноват?

— Да, виноват, — ответил Маженов. — Все рога принадлежат государству.  За сайгой ведется авиаучет. Штучно невозможно посчитать. В апреле 2016 года было открыто уголовное дело  — нашли 111 и 109 туш застреленных сайгаков с отпиленными рогами. Лица не установлены. Есть версия, что наши рога  -это рога тех самых сайгаков.

 

Адвокат Асан Арыстанов заявил ходатайство — пересчитать сумму ущерба и заново провести осмотр сайгачьих рогов.

— Чтобы в суде инспектор осмотрел рога и сделал заключение? – уточнил Исмаилов и обратился к инспектору: «Сможете их тут оценить?».

Мажренов с готовностью кивнул головой.

— Их стоимость оценил опытный эксперт. Экспертиза больше не нужна. Не вижу такой необходимости. Там же сказано – это рога взрослых сайгаков,–  заявил прокурор ТАЖГАЛИЕВ: ему затея явно не нравилась.

—  Давайте я решу нужно их тут смотреть, или не нет, — возмутился судья.

—  Нет рогов, —  вдруг выдохнул  прокурор.

—  Как нет? А где рога? Погодите, у вас же в деле есть акт-приемки, изъятия вещдоков. Не потеряли же вы их? – криво усмехнулся  судья Исмаилов.

— Украли 9 мая из камеры хранение ИП «Бузанова». Из холодильника.., —  тихо произнёс прокурор.

Возникла пауза. Все молчали.

— Осмотр рогов в суде, их изучение не представляется возможным. Суд решил отклонить ходатайство, — объявил судья.

Участники процесса объявили, что обстоятельства дела о 402 сайгачьих рога судом изучены, можно исследовать материалы 9 томного уголовного дела и приступать к прениям.

Судья дал сторонам на подготовку к ним еще неделю – до 5 июля.

 

Алла ЗЛОБИНА

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