В Казахстане сократили срок пребывания без временной регистрации

Постановлением правительства внесены изменения и дополнения в правила регистрации внутренних мигрантов. 14 июня постановление было официально опубликовано и вступает в действие по истечении десяти календарных дней после опубликования. Информация опубликована на сайте МВД РК.

Постановлением конкретизирован порядок регистрации граждан по месту временного пребывания (проживания). Сокращен срок пребывания без временной регистрации — с трёх до одного месяца.

Таким образом, если гражданин планирует проживать, снимать жилье по месту временного пребывания (проживания) свыше месяца, для него устанавливается обязанность в течение 10 календарных дней со дня прибытия встать на учет в органах внутренних дел без снятия с регистрации по месту своего постоянного жительства.

Регистрироваться по месту пребывания нет необходимости, если внутренний мигрант проживает по месту временного пребывания – до одного месяца. Постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) является временной регистрацией и осуществляется на срок от одного месяца до года.

Лица, у которых исполнение служебных обязанностей, пребывание на учебе связано с длительным (более одного года) проживанием вне места жительства (при наличии подтверждающего документа), учитываются на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей без снятия с регистрации по месту жительства.

Постановлением также предусмотрены категории граждан, не подлежащие временной регистрации:

— дети, не достигшие 16-летнего возраста;

— лица, находящиеся в лечебных учреждениях;

— лица, работающие вахтовым методом;

Административные меры за нарушение миграционного законодательства, в части несоблюдения сроков внутренними мигрантами для регистрации по месту временного пребывания (проживания), будут применяться после вступления в силу указанного постановления.

alau.kz