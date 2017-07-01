В Уральске из-за велопробега будет ограничено движение автотранспорта

Данный велопробег, посвящённый празднованию «Дня Астаны», пройдёт в городе завтра, 2 июля, с 9.00 до 14.00 часов.

Пресс-служба МПС УВД г. Уральска сообщила, что с 07.30 часов 2 июля будет ограничено движение транспорта от ЗКАТУ им. Жангирхана до стадиона им. П. Атояна по следующим улицам:

— ул. Жангирхана- Азербайджанская;

— ул. Пугачева- Ч. Набережная;

— ул.Ч. Набережная — Карева, Неусыпова;

— ул. Сарайшык — Неусыпова,Даумова;

— ул. Даумова — Л. Толстого, Т. Масина, С.Сейфуллина;

— ул. Ч. Набережная — Ихсанова, Хусаинова,пр. Евразия;

-ул. Неусыпова — Егизбаева;

— ул. Ч. Набережная – Алмазова.

Маршрут велопробега (смотрите карту)

— МПС УВД города просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, — высказалась по данному поводу старший инспектор МПС УВД г. Уральска майор полиции Динара Абдулкаликова.