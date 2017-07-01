В Уральске из-за велопробега будет ограничено движение автотранспорта
Данный велопробег, посвящённый празднованию «Дня Астаны», пройдёт в городе завтра, 2 июля, с 9.00 до 14.00 часов.
Пресс-служба МПС УВД г. Уральска сообщила, что с 07.30 часов 2 июля будет ограничено движение транспорта от ЗКАТУ им. Жангирхана до стадиона им. П. Атояна по следующим улицам:
— ул. Жангирхана- Азербайджанская;
— ул. Пугачева- Ч. Набережная;
— ул.Ч. Набережная — Карева, Неусыпова;
— ул. Сарайшык — Неусыпова,Даумова;
— ул. Даумова — Л. Толстого, Т. Масина, С.Сейфуллина;
— ул. Ч. Набережная — Ихсанова, Хусаинова,пр. Евразия;
-ул. Неусыпова — Егизбаева;
— ул. Ч. Набережная – Алмазова.
Маршрут велопробега (смотрите карту)
— МПС УВД города просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, — высказалась по данному поводу старший инспектор МПС УВД г. Уральска майор полиции Динара Абдулкаликова.