В ЗКО почти вдвое увеличилась выдача кредитов населению и бизнесу

Так, за январь-май 2017 года западноказахстанцы взяли в банках второго уровня займов на сумму 75,7 миллиардов тенге (это больше аналогичного периода 2016 года на 80,7%).

Об этом СМИ сообщил руководитель областного филиала АО «Национальный банк РК» Козыбак Кульбараков на брифинге по итогам деятельности облфилиала за первое полугодие 2017 года.

— Треть из всех займов, которые берут жители области – это потребительские кредиты, на которые население покупает телевизоры, проводит тои, – рассказал глава облфилиала «Нацбанка». — Рост по этим кредитам составил 20%. Ещё треть – это ипотека. И ещё треть – займы для бизнеса. Причём значительно растёт количество кредитов, выданных на развитие бизнеса в сёлах. Так, за первые полгода 2017 года сумма кредитов, выданных сельским предпринимателям, увеличилась вдвое и составила почти полмиллиарда тенге.

Козыбак Кульбараков пояснил, что всплеску кредитной активности населения способствовал тот факт, что банки стали снижать процентные ставки по своим займам.

Так, если в мае 2016 года средневзвешенная ставка по кредитам банков второго уровня юрлицам составляла 16,8%, то сейчас она – 14,6% (по физлицам ситуация практически не изменилась: 17% сейчас в противовес 17,1% — в прошлом году).

— На ипотечном рынке погоду нам делает «Жилстройсбербанк», — отметил Кульбараков. – Львиную долю займов на покупку жилья люди берут именно в этом банке, потому что у них – очень низкие процентные ставки. Другие банки вынуждены снижать эти ставки, чтобы конкурировать с этим банком. Снижение банковских ставок идёт ещё и потому, что значительно, по сравнению с прошлым годом снизилась ставка рефинансирования (была – 17%, стала 10,5%).

Однако рост кредитной активности не свидетельствует о том. что благосостояние жителей области стало лучше: сумма просроченной задолженности по кредитам населения и юрлиц продолжает оставаться весьма высокой – 10,9 млрд. тенге.

По сравнению с первым полугодием 2016 года чуть активнее стали гасить свои долги по кредитам бизнесмены – их просрочка снизилась на 30,7% и составила 5,6 млрд. тенге, просроченная задолженность населения стала меньше всего на 0,4% и в сумме равна 5,3 млрд. тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА