В ЗКО с начала года произошло 64 ДТП с участием пешеходов

В результате этих происшествий 6 человек погибло, а 62 получили ранения различной степени тяжести.

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что из общего числа аварий по вине пешеходов за 5 месяцев 2017 года было совершено 8 ДТП, 3 человека погибло и 6 травмировано.

По ст.615 КоАП РК 1110 пешеходов были привлечены к административной ответственности на сумму 8,5 миллионов тенге.

— Сотрудники местной полицейской службы еще раз обращают внимание всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, — предупреждает пресс-служба ДВД ЗКО.