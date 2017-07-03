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Опубликовано: Пн, Июл 3rd, 2017
112 Народные новости

Неприемный день в травмпункте

Сегодня, 3 июля,  в 10 часов утра, я обратился в травмпункт облбольницы с травмой ноги.

Но врачи не стали меня осматривать, а посоветовали обратиться в травмпункт городской многопрофильной больницы. Они объяснили, что сегодня травмированных принимают только там.

Передо мной в очереди сидела бабушка, она стала возмущаться, что ей плохо, ехать в городскую больницу далеко, и, вообще, у неё нет денег.

К нам вышел заведующий и сказал, что, мол, возмущайтесь — не возмущайтесь, а принимать мы вас не будем. Это приказ облздрава – всех в понедельник отсылать в городскую больницу.

Где здесь логика и человеческое сострадание? Если человек травмирован, ему нужна неотложная помощь. А тут предлагают ехать с острой болью на другой конец города.

Кто придумал этот бред, почему в трёхсоттысячном городе не могут работать одновременно два травмпункта, чтобы люди с острой болью могли поехать за медпомощью туда, куда им ближе?

Илашев Мирас

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