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Опубликовано: Пн, Июл 3rd, 2017
3 Народные новости

Почему не завершили ремонт дороги в сторону Плодовощного?

Андрей:

В прошлом году начали ремонт дороги в сторону Плодоовощного. В связи с наступлением дождей и неблагоприятных погод ремонт дороги приостановили. Но в этом году почему то строительные работы не возобновили. Участок дороги от Дома престарелых до поворота (примерно 200 метров) так и бросили. Сняли старый асфальтобетонный слой, а уложить новый забыли.

Почему строительные работы в данном участке дороги не возобновили? Или же это согласно ПСД? Если так, то почему сняли старый асфальтный слой дороги, сделав только хуже? Уважаемые господа — ответственные лица,  прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию.

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