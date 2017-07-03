В Казахстане продолжают дорожать основные продукты питания

Цены на продовольственные товары в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года выросли на 9,7 процента.

Цены на кофе, чай и какао повысились на 20,5 процента, фрукты и овощи – на 17,3, кондитерские изделия – на 11,8, алкогольные напитки – на 9,3, булочные и мучные изделия – на 8,6, молочные продукты – на 8,4, рыбу и морепродукты – на 7,6, хлеб – на 7,4, муку – на 5,5, масла и жиры – на 3,8, макаронные изделия – на 3,3, сахар – на 1,1 процента. На крупы цены снизились на 2,1 процента.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 10,3 процента. Уровень цен на говядину стал выше на 12,9 процента, баранину – на 12,1, мясо птицы – на 11,6, свинину – на 9, конину – на 7,1, колбасные изделия – на 5,6 процента.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в июне 2017 года.

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