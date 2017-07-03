В Уральске ищут жертв квартирного мошенника

По данным пресс-службы УВД города, 32-летний житель города под предлогом помощи в получении квартиры на льготных условиях выманил у двух уральцев 300 тысяч тенге. Пострадавших от его мошеннических действий, по мнению полисменов, может быть и больше.

В производстве отдела дознания Абайского ОП УВД г.Уральска на данный момент имеются два уголовных дела по факту мошеннических действий Мурзагалиева Даниеля Еркебаевича, 10.01.1985 г.р. (на фото).

Так, 20.05.2017 года в Абайский ОП УВД г. Уральска с заявлением обратилась Хангереева А., которая пояснила, что 21.09.2016 года, примерно в 19.00 часов возле ДК «Зенит» встретила Даниеля Мурзагалиева, который предложил ей помочь приобрести квартиру по недорогой цене, а в обмен на свои услуги попросил вознаграждение в размере 200 000 тенге. Озвученную сумму Хангереева ему передала, но обещанную квартиру Мурзагалиев ей так и не подыскал.

По данному факту заявление было зарегистрировано от 20.05.2017 года по ст. 190, ч.1 УК РК.

Также 15.06.2017 года в ДВД ЗКО обратился с заявлением гражданин Нургалиев А., который пояснил, что в августе 2016 года он передал Мурзагалиеву Д. 100 000 тенге, который тот попросил у него за помощь в приобретении квартиры. Однако после передачи денег никакой квартиры от Мурзагалиева Нургалиев так и не увидел.

По данному факту заявление было зарегистрировано от 17.06.2017 года по ст.190, ч.1 УК РК.

— Мы предполагаем, что от преступных действий Мурзагалиева Д. пострадали еще ряд граждан г. Уральска и области, которые не обратились в полицию по ряду причин, — отмечают сотрудники пресс-службы УВД Уральска. — В связи с этим просим всех граждан, доверивших свои деньги Даниелю Мурзагалиеву, обратиться в ДВД ЗКО, УВД г. Уральска по нижеследующим телефонам: 102 — дежурная часть ДВД, 92-18-04 — дежурная часть УВД.

Людмила КАЛАШНИКОВА