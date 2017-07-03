В Уральске претензий к строителям по качеству ремонта проспект Достык компания КПО б.в. не имеет

Об этом заместитель генерального директор компании Эндрю Уайпер сообщил «УН» в ответ на наш запрос по поводу того, почему ремонт проспекта Достык-Дружба в Уральске до сих пор не завершён.

Ранее акимат города официально заявил, что капитальный ремонт проспекта Достык-Дружба и улицы имени М. Ихсанова – это объекты, которые финансируются за счёт социальных инвестиций компании КПО б.в., на данный момент приостановлен. Пресс-служба акима Уральска пояснила, что подрядчик по ремонту Достыка и улицы Ихсанова – фирма ТОО «АзияТехСтрой» — отклонились от графика выполнения работ и с ними был расторгнут договор.

Сами заказчики этих двух ремонтов дорог – КПО б.в. ответили нам, что претензий по качеству работ к ТОО «АзияТехСтрой» как таковых у них нет (!). Контракт с этой строительной фирмой был закрыт в связи с завершением срока действия контракта.

Кто теперь будет приводить в порядок недоремонтированные дороги по главному проспекту Уральска и по улице Ихсанова, в КПО б.в., равно как и в горакимате, пока не знают.

Ещё в сентябре 2016 года в ответе на наш запрос компания КПО б.в. писала, что, согласно контракту, капитальный ремонт Достыка будет завершён в ближайшие полтора (!) месяца.

Однако сейчас выясняется, что впереди – ещё 5 месяцев работы.

Эндрю Уайпер написал «УН» в планах на финансирование компании есть выполнение дополнительных работ по этим дорогам в рамках пересмотренной проектно-сметной документации. В какую сумму выльется это уточнение, в КПО б.в. нам не ответили.

Напомним, на капитальный ремонт проспекта Достык-Дружба (это 3,4 км) из социнвестиций КПО б.в. было выделено 2 года назад 625 млн. тенге, на капитальный ремонт улицы Ихсанова (это 2,66 км) – 511 млн. тенге.

На 2017 год за счёт социнвестиций КПО б.в. в области должны отремонтировать 27 улиц. Точные суммы, которые будут выделены на ремонт этих улиц, в компании не назвали – ждут завершения тендеров, которые в этом году затянулись до июля.

Отрадно, что Эндрю Уайпер хотя бы озвучил сроки, за которые работы на дорогах должны быть завершены (будем отслеживать эту информацию).

Что касается прошлого года, то по данным из КПО б.в.. за счёт социнвестиций они отремонтировали 10 дорог по ЗКО на общую сумму 3 млрд. 866 млн. тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Социальные проекты КПО б.в. на 2017 г. по ЗКО

№ Описание проекта Протяженность, км Планируемые сроки строительства, мес. 1 Капитальный ремонт автодороги по пр. Достык в г. Уральск (от ул. Пугачева до ул. Маметовой) 3,5 5 2 Реконструкция автодороги по ул. Ихсанова в г. Уральск (от ул. Чагано-Набережная до ул. Рубежинская) 2,7 5 3 Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. в г. Уральск ЗКО (улица №1) 0,7 3 4 Капитальный ремонт дороги по ул. Шевченко, ул. Исаева от ул. Айтиева до ул. Нурпеисовой в г. Уральск 0,6 3 5 Средний ремонт покрытия на автодороге по ул. Жангир хана от ул. Азербайджанская до границы ЗКО (8-ой км) 4,6 6 6 Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. в городе Уральск ЗКО (улица №2) 0,8 2 7 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметова от ул. Неусыпова до ул. Петровского в г. Уральск 2,4 5 8 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база в г. Уральск 1,6 5 9 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абулхаирхана от ул. С. Датова до ул. Кызалжарская в г. Уральск 1,9 5 10 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Курмангазы от ул. А. Молдагуловой до ул. Пугачева в г. Уральск 3,8 12 11 Средний ремонт ул. Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Пугачева в г. Уральск 1,9 5 12 Капитальный ремонт подъездной дороги к п. Круглоозерное от трассы г. Уральск – г. Атырау 2,6 5 13 Реконструкция автомобильной дороги по ул. У. Громовой от ул. Матросова до ул. Полевая в г. Уральск 1,2 5 14 Реконструкция автомобильных дорог по ул. Лиственная, ул. Вольная, ул. Рамаева от ул. Московская до ул. С. Датова в г. Уральск 2,0 5 15 Капитальный ремонт автомобильной дороги на п. Новенький от Желаевской трассы до границ г. Уральск ЗКО 1,4 4 16 Средний ремонт дороги по ул. Деповская, Восточная от п/п 2-я база до п/п Депо 1,9 4 17 Средний ремонт покрытия автодороги по ул. Жангир хана от ул. Ч. Набережная до ул. Азербайджанской в п. Зачаганск г. Уральск 2,8 5 18 Капитальный ремонт ул. Урдинской от ул. Гагарина до ул. Джамбульская в г. Уральск ЗКО 0,6 5 19 Капитальный ремонт автомобильной дороги по по ул. Азербайджанская от ул. Жангир хана до ул. Энтузиастов в г. Уральск 1,8 5 20 Средний ремонт проезжей части дорог асфальтобетонным покрытием в п. Сайхин 5,6 12 21 Средний ремонт покрытия проезжей части дорог с асфальтобетонным покрытием с. Жанибек Жанибекского района, ЗКО. 10,0 12 22 Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог ЗКО, Зеленовский район, с. Дарьинское 2,5 6 23 Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог ЗКО, Зеленовский район, с. Переметное 8,9 12 24 Строительство дороги ул. Достык в с. Бурлин Бурлинского района 2,2 4 25 Капитальный ремонт ул. Железнодорожная от ул. Садовая до ул. Западная г. Аксай 0,8 3 26 Устройство и реконструкция дорожных оснований и покрытий ул. им. Цвиллинга г. Аксай 2,4 4 27 Капитальный ремонт дороги ул. Маметова в г. Аксай 0,9 3

Список завершенных соцпроектов КПО б.в. на 2015-2016 гг. по ЗКО