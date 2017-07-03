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Опубликовано: Пн, Июл 3rd, 2017
8 ЗКО / Картина дня

В Жангале сменили акима района

Кресло акима Жангалинского района занял Наурызбай Карагойшин, он оставил пост акима Джанибекского района, который он занимал около года.

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