В Жангале сменили акима района
Кресло акима Жангалинского района занял Наурызбай Карагойшин, он оставил пост акима Джанибекского района, который он занимал около года.
Кресло акима Жангалинского района занял Наурызбай Карагойшин, он оставил пост акима Джанибекского района, который он занимал около года.
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