АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 14 производителей молочной продукции в Казахстане уличены в фальсификации продукции. Как отмечается на сайте Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан, обнаружена фальсифицированная продукция, содержащая растительные жиры вместо животных у следующих производителей:

1. ТОО «Бурненская молочная компания», расположенное по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, ул. Коктем, 17, производит фальсифицированную подукцию: молоко «Бурненское» 2,5%, 3,2% и 6% жирности.

2. ТОО «Меркенский сырзавод», расположенное по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, село Ойтал, ул. Желтоксан, 1, производит фальсифицированную продукцию: сметана 15%, сыр «Костромской» 45% жирности.

3. АО АПК «Адал», расположенное по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Космос, ул. Ленина, 32, производит фальсифицированную подукцию: молоко «Адал» 2,5%, 3,2%, 6%, сливки «Адал»10%, сметану «Молочный мир» 15%.

4. ТОО «GSK Laktis Ltd», расположенное по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ракышева, 4, производит фальсифицированную подукцию: сметану 15% жирности;

5. ТОО «Уштобе Айдын», расположенное по адресу: Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, ул. Суюнбая, 3, производит фальсифицированную подукцию: молоко 2,5% жирности.

6. ТОО «JLC- СУТ», расположенное по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Каратальская, 141, производит фальсифицированную продукцию: молоко натуральное 2,5% 3,2%, кефир «Свежий продукт» 2,5%, 3,2%, творог свежий коровий, сметана 15%, 20% жирности.

7. ТОО «Агрофирма-Тау», расположенное по адресу: Актюбинская область, г. Хромтау, ул. Окраина, 10, производит фальсифицированную продукцию: молоко питьевое топленое 3,2%, варенец 2,5% жирности.

8. ТОО «Сайрам сут», расположенное по адресу: Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, село Карасу, ул. Головко, б/н, производит фальсифицированную продукцию: каймак «Сайрам сут» 20% жирности.

9. ТОО «Алтын Дән», расположенное по адресу: Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, сельский округ Каратобе, село Бадам, 095 квартал, производит фальсифицированную продукцию: кефир «Алтын Дән» 1%.

10. ТОО «Ростан», расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, село Ленинское, производит фальсифицированную продукцию: сыр плавленый копченый колбасный;

11. ТОО «Арлан», расположенное по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Советов, 44, производит фальсифицированную продукцию: молоко 2,5%, кефир 2,5%, йогурт 2,5%, масло крестьянское 72,5% жирности.

12. ТОО «Ozalp Sut», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 18, производит фальсифицированную продукцию: йогурт 3 % жирности.

13. ТОО «EmileCompanу», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Гайдара, 36, и г. Астана, ул. Шугыла, 15, производят фальсифицированную продуцию: сыр «Сулугуни» 40 %, творожный продукт термизированный «Dieta» 10 % жирности; творог нежирный «Одари» 2%, 15% жирности.

14. ТОО «Нәтиже сүт фабрикасы», расположенное по адресу: Карагандинская область, Октябрский район, Северная промзона, учетный квартал, 089, участок, 6, производит следующие фальсифицированные продукты: молоко 2,5%, 3,2%, творожная масса сладкая с изюмом 4,5%, сыр рассольный «Брынза» 45%, курт жирный соленый 12% жирности. По фактам нарушения технических регламентов территориальными департаментами Комитета проводятся внеплановые проверки в отношении недобросовестных предприятий по выпуску и реализации молочной продукции.

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