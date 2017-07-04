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Опубликовано: Вт, Июл 4th, 2017
21 Мир

Документ, с которого начался Большой Террор

2 июня 1937 года ЦК ВКП(б) разослал по региональным комитетам СССР и ЦК нацкомпартий телеграмму, в которой бывшие кулаки и уголовники, вернувшиеся из ссылки, являются главными врагами советской власти. На местах рекомендовалось брать их на учет и расстреливать наиболее враждебных и опасных. С этой телеграммы начался Большой Террор. По данным комиссии под председательством секретаря ЦК КПСС Петра Поспелова (1956 год), в 1937–1938 годах по обвинению в антисоветской деятельности арестовали 1 548 366 человек, из них к высшей мере приговорили 681 692.  Для сравнения: с 1825 по 1905 годы в России были казнены 191 человек.

2 комментария
  1. West Казах says:
    4 июля 2017 в 13:45

    Эту мразь-сталина сейчас активно пытаются обелить в России, отдельные граждане.Раскулачивание,террор, голодомор, как это можно оправдать уму непостижимо?! Миллионы безвинно загубленных жизней, целые народы были подвергнуты репрессиям, казахи и украинцы потеряли почти треть своего населения. Голод ведь в Казахстане как по плану прошел в два этапа, если все скрупулезно подытожить то наверняка половину населения страны мы в тот период потеряли.

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  2. Васисуалий says:
    4 июля 2017 в 13:51

    НВП в студию!

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