ДВД ЗКО : «Расследование дела по факту смерти Нурхата Гадилова требует дополнительного времени»

В следственном управлении областного ДВД объяснили, почему затягивается расследование по факту смерти 17-летнего подростка.

— В связи с назначением комиссионной судебно-медицинской экспертизы срок досудебного расследования по данному уголовному продлен до 3 августа, — в ответе на официальный запрос «УН» ответил начальник следственного управления ДВД ЗКО полковник полиции Игорь Зинченко. — В настоящее время по материалам уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Также в управлении сообщили, что за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, которые повлекли по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Статья 317, часть 3 УК РК.

Напомним, что в январе этого года от рака крови в Уральске умер 17-летний Нурхат Гадилов. Врачи не смогли диагностировать его недомогание и две недели лечили от ОРВИ. Неделю мальчика мучили сильные головные боли, на теле выступили гематомы, его рвало. Тем не менее, врачи не госпитализировали его в больницу. Когда Нурхату стало совсем плохо и он стал кричать от боли, родные повезли его в областную детскую больницу. Только там они узнали, что у парня лейкоз (рак крови). В реанимации у 17-летнего подростка трижды останавливалось сердце. На четвертый раз врачам не удалось спасти его.

— Мы сразу же подали заявление в Абайский отдел полиции. Уже пошел пятый месяц, как идет следствие. Но каких-либо, даже промежуточных результатов нам не дают. Разве может так долго идти следствие, когда все экспертизы готовы? — недоумевает мама парня Сауле Мотышева. – Виновные должны быть наказаны. Я буду добиваться, чтобы те, кто вовремя не оказал ребенку медицинскую помощь, были лишены свободы.

Екатерина ЛИТВЯКОВА