Kaspi назвал имена победителей акции

Kaspi подвел итоги уникальной акции. Шестеро победителей стали владельцами планшетов iPad mini, а один из них выиграл главный приз — поездку в Алматы.

Вот они, имена счастливчиков!

iPad и поездка в Алматы Лайлим 8701***0447 Имя Мобильный iPad Альнур 8705***1050 iPad Дина 8775***2483 iPad Акылбек 8747***2216 iPad Роза 8775***0181 iPad Николай 8705***1367

По условиям акции нужно было в течение июня сделать платеж на сумму от тысячи тенге на сайте Kaspi.kz. А генератор случайных чисел выбрал из всех плательщиков шесть финалистов.

Обладатель главного приза посетит офис Kaspi, познакомится с Председателем Правления Михаилом Ломтадзе и командой, которая развивает сервис Платежи на Kaspi.kz. «Уральская неделя» следит за развитием событий и опубликует фоторепортаж об этой поездке.

В Kaspi нам рассказали, что за месяц более 30 тысяч уральцев сделали платежи на Kaspi.kz без комиссий и получили бонусы. Многие из них воспользовались сервисом впервые и убедились, что это удобно, безопасно и выгодно. Команда Kaspi надеется, что акция порадовала не только призеров, но и всех, кто сэкономил время и деньги с Платежами на Kaspi.kz.