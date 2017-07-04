КНДР объявила об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты

Власти Северной Кореи объявили об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нанести удар «в любой точке мира». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Центрального телевидения КНДР.

Испытания ракеты признали успешными. BBC отмечает, что потенциально межконтинентальная баллистическая ракета КНДР может достигнуть территории США.

Как сообщили власти КНДР, запущенная ракета пролетела расстояние в 2800 километров и упала в Японском море. Тихоокеанское комендование США заявило, что начало отслеживать движение ракеты почти сразу после запуска и наблюдало за полетом в течение 37 минут. Запуск состоялся в 03:40 по московскому времени.