Четыре дня ведущие специалисты страны и зарубежья будут вести прием в медучреждениях Уральска

С 1 по 4 июля во всех медицинских учреждениях города ведут приём ведущие специалисты страны и зарубежья.

Приём ведут ведущие специалисты, кандидаты и доктора медицинских наук, а также гость из Германии – профессор Хойман.

Желающие могут получить консультацию в областном онкологическом диспансере, областном кардиоцентре, областном центре психического здоровья, областном противотуберкулезный диспансере, городской многопрофильной больнице, в областной детской многопрофильной больнице, областном центре профилактики и борьбы со СПИД, областном кожно-венерологическом диспансере, областной инфекционной больнице.

Как заявил руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат Тосекбаев, о днях открытых дверей было оповещено заранее, и всё желающие могли оставить заявку на консультации на сайте облздрава.

— С первого числа и по настоящий момент консультацию получил 131 человек. Проведено 13 операций, — сообщил Канат Тосекбаев. — В нашей области подобные мероприятия проводятся впервые. И в дальнейшем будут проходить в плановом режиме. Основная цель – это обмен опытом и повышение квалификации местных специалистов. На базе высшего медицинского колледжа был создан учебно – клинический центр. В этом центре будут проходить мастер-классы, семинары для повышения квалификации действующих специалистов.

Мероприятие приурочено ко дню столицы.

Мария МЕЛЬНИКОВА