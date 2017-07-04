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Опубликовано: Вт, Июл 4th, 2017
42 ЗКО / Картина дня

В ЗКО задолженность алиментщиков сократили с одного миллиарда до 300 млн. тенге

У должников будут описывать имущество – движимое и недвижимое, скот, лишать горе — отцов водительских прав и лицензий, заводить на них административные и уголовные дела.

Как сообщила пресс служба прокуратуры ЗКО, проведенная ревизия в делах о взыскании алиментов выявила ряд нарушений.

В ходе ревизии число документов находившихся у частных судебных исполнителей на добровольном и периодическом удержании доведено с 25 до 1277; проблемные документы сокращены вчетверо с 3442 до 900; задолженность снижена на 300 млн. тенге.

Так, в разработке были дела, где дети достигли 18-летия или где должник и взыскатель проживали вместе. 10 дел закрыли в связи со смертью ответчика. Всего в результате закрыто 500 дел.

Сумма общего долга по алиментам на начало проекта составляла 1 миллиард тенге. Сейчас она сократилась на 300 миллионов.

Напомним, что с октября 2016 года Генеральной  прокуратурой РК начат проект «Алименты. 30 шагов против неуплаты», нацеленный на создание эффективной системы взыскания алиментов.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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