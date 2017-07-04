Стало известно, почему экс-глава сельхозуправления ЗКО назвал коррупционное обвинение против себя ерундой

Как стало известно, Марат Унгарбеков не был уличен во взятоничестве, а лишь несколько превысил свои служебные полномочия. Поводом для совершения данного правонарушения стал звонок из аппарата акима области.

По сообщению достоверного источника, один из жителей города Уральска дослужился до высокого чина в Министерстве сельского хозяйства, и у руководства области возникла необходимость поздравить его.

— Марату Унгарбекову позвонил Арман Утегулов — заместитель акима области, курирующий сельское хозяйство, и сказал ему, что нужно подарить небольшой сувенир земляку, в честь его назначения — рассказывает он. – Унгарбеков собрал со своих подчиненных 50 тысяч тенге и купил картину одного из Уральских художников. Сразу же после этого, он поехал в Астану, в Министерство сельского хозяйства, для сдачи ежегодного отчета и по пути забрал картину. Но в Астане случилась заминка – чиновник не принял в подарок эту картину и Унгарбеков вернулся с ней в Уральск. В Уральске он возвратил её в сувенирную лавку, получил назад деньги и раздал их обратно своим подчиненным.

По информации достоверного источника, всё это время он находился под пристальным вниманием сотрудников антикоррупционной службы. Однако следственные действия не помогли доказать вину Унгарбекова.

Сейчас уголовное преследование Марата Унгарбекова прекращено с формулировкой «по нереабилитирующим основаниям» и это значит, что по закону ему запрещено работать в госслужбе и занимать руководящие должности.

Марат Унгарбеков в январе этого года неожиданно покинул руководящий пост в управлении сельского хозяйства по ЗКО , который он занимал почти три года. Двумя днями позже национальное бюро по противодействию коррупции распространило пресс-релиз, из которого следовало, что Унгарбеков признался в получении взятки.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА