В Одессе — вспышка кори, есть случаи смерти непривитых детей

В Одесской области число заболевших корью с начала 2017 года превысило 360 человек, большинство из них — дети, сообщает mnyug.com.

По сведениям интернет-ресурса, в июне в Одесской областной больнице от осложнений, вызванных этим заболеванием, умерли двое детей — двух и трех лет. По словам врачей, дети не были привиты, и до прибытия к инфекционному врачу проходили курс лечения в других детских стационарах.

В предпоследний день месяца от вызванной корью пневмонии там же скончался четырехлетний ребенок, сообщает СМИ.

«Ситуация остается серьезной и очень напряженной. Ежедневно в больницу поступают минимум 3 больных, а максимум – 10. Это достаточно тяжелые пациенты», — заявила главврач больницы Светлана Лаврюкова.

Сообщается о значительном числе случаев подозрения на корь в городе и области. По данным медиков, 93% заболевших не были привиты.

15 июня замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак сообщала, что вспышки кори в первом полугодии 2017 г. были зафиксированы в 15 регионах страны. Между тем, ранее об опасности распространения этой болезни предупреждали международные медицинские организации.

«Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нам сообщили, что в следующем году будет корь, если мы не будем вакцинировать своих детей. А в Украине сейчас самый низкий уровень вакцинации в мире, включая страны Африки», — рассказалаосенью 2016 г. исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Значительное количество непривитых от кори на Украине связывают как с нехваткой в последние годы вакцин, так и с нежеланием родителей прививать своих детей. В настоящее время необходимые препараты имеются в достаточном количестве, заверяют в украинском минздраве.

В конце апреля 2017 г. об эпидемической вспышке кори в странах Евросоюза предупредил российских туристов Роспотребнадзор. По сведениям ведомства, к тому времени общее число заболевших с начала года в 14 странах Европы превысило 4 тыс. человек, отмечались случаи смерти больных. В современных условиях перемещения больших масс людей новые вспышки кори будут неизбежны, пока число привитых не достигнет 95% населения, подчеркнули тогда в ВОЗ.

Корь имеет длительный инкубационный период (21 день), распространяется воздушно-капельным путем, при контакте с инфекцией заболевают все непривитые. Болезнь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, общей интоксикацией, высыпаниями на коже. Заболевание корью — одна из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Единственным средством защиты от нее остается вакцинация.