В Уральске безопасности детей угрожает стройка

Строительство многоэтажного дома рядом с детским садом идет полным ходом, несмотря на протесты родителей.

В редакцию «УН» обратилась активист родительского комитета детского сада №21 «Росинка» Светлана Кондрашова. Она сообщила, что из-за соседствующей стройки дети вынуждены находиться в помещениях с закрытыми окнами, поскольку вокруг сада целый день летает строительная пыль и мусор.

— Дом строится почти вплотную к садику. Стрела нависает прямо над крышей, это же создаёт угрозу жизни для наших детей, — возмущается Светлана. — Постоянный шум разгружающихся машин и крики рабочих просто не дают детям спокойно спать в тихий час. Постоянно работает сварка. И гулять детям во дворе садика страшно – на перекладинах балконов дома лежат железные пруты арматуры, вверх поднимают огромные бетонные плиты, упаковки с кирпичом. А если всё сорвётся вниз и пострадают наши дети? Кто за это будет отвечать?! У нас была устная договоренность с застройщиком о том, что работы будут проводиться после 17.00, когда детей уже забирают из сада. Поначалу строители соблюдали эту договорённость, но месяц назад работы в дневное время возобновились.

Прораб стройки Рамазан Садыков рассказал, что родители просили прекратить стройку в дневное время, но сроки сдачи строительства не позволяют им это сделать.

— Стройка высотки – дело травмоопасное, в вечернее и ночное время мы не можем её вести. Я тут недавно работаю, всей истории не знаю, но зато знаю сроки, в которые мы обязаны уложиться и сдать дом, — отметил Рамазан.

Заведующая детским садом №21 Эльмира Кубейсинова вспомнила, что в прошлом году родители действительно писали жалобы в различные инстанции и даже получили «какое-то постановление суда», правда, какое именно — она не знает.

На вопрос, что вы думаете о текущем строительстве и мешает ли оно работе детского сада, заведующая устало ответила: «Да пусть строят, лишь бы уже быстрее закончили».

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) нам сообщили, что все необходимые документы, разрешения и лицензии у застройщика ИП Ирменовой Ж.С. имеются, поэтому строительство вполне законно, а по поводу строительного мусора и пыли стоит обратиться в Департамент по защите прав потребителей.

Светлана сдаваться не намерена и готова снова собирать подписи и писать жалобы в вышестоящие органы. «Мы хотим, чтобы нас услышали и застройщик, и городские власти. Почему мы должны позволять наплевательски относиться к безопасности наших детей?» — говорит она.

Напомним, что в прошлом году родители уже добивались остановки строительства многоэтажки. Тогда, ровно год назад – в июле 2016 года, руководитель ГАСКа Ахмет Губайдуллин ответил им, что строительство многоэтажного дома по адресу: ул. Кердери, дом 120, осуществляется с нарушениями законодательств: оно ведётся по неутверждённой проектно-сметной документации, которая не прошла госэкспертизу(!).

Строительно-монтажные работы, по словам Губайдуллина, при возведении данной многоэтажки производились без уведомления ГАСК, в связи с чем строительная компания была оштрафована на сумму 53 тысячи тенге.

Тогда ГАСК, выдали предписание о приостановлении стройки до устранения нарушений.

Нана ИКСАНОВА