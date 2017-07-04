В Уральске нашли водителя, сбившего насмерть пешехода

Найти автомобилиста, который в прошедший четверг совершил смертельный наезд на 33-летнего уральца, помогли камеры видеонаблюдения.

Местная полицейская служба сообщила «УН», что 29 июня, в 2 часа ночи на пересечении улиц Шолохова и Тюленина неизвестный водитель, управляя транспортным средством неустановленной марки, сбил гражданина «Ш», 1984 г.р., который переходилпроезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм гражданин «Ш» скончался на месте, а водитель скрылся с места преступления. На месте происшествия были обнаружены осколки от бампера и противотуманных фар.

— Установить марку автомашины помогла камера видеонаблюдения, — рассказали сотрудники МПС ДВД ЗКО. — Благодаря профессиональным действиям сотрудников отделения розыска Местной полицейской службы ДВД ЗКО была установлена причастность к данному ДТП гражданина «Б», который дал признательные показания. Автомашину, на которой было совершено ДТП, водитель преднамеренно спрятал во дворе другого дома.

В настоящее время в отношении гражданина «Б» принята мера пресечения «подписка о невыезде», автомашина водворена на спецстоянку города Уральск.

Всего с начала текущего года за оставление места дорожно-транспортного происшествия к административной ответственности привлечено 236 водителей.

Людмила КАЛАШНИКОВА