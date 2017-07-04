В Уральске сотрудник АО «Казактелеком» учинил ДТП

Сегодня, в 14:00 в районе АГЗС «Алау — Газ», в районе Селекционного, произошло столкновение автомобиля УАЗ и большегрузного автомобиля VOLVO. По предварительной информации, ответственность за ДТП лежит на водителе УАЗ.

На месте работает бригада дознавателей во главе с инспектором по выездам на место ДТП Ержаном Мендыгалиевым.

— По предварительной информации водитель УАЗ ( судя по надписи на автомобиле, автомобиль принадлежит АО «Казактелеком» — «УН») не пропустил автомобиль VOLVO, — говорит офицер Мендыгалиев. – С места аварии забрали двоих пострадавших – водителя УАЗа и сидящего рядом с ним пассажира. Водитель большегруза остался жив и здоров, и сейчас дает показания.

По словам очевидцев данного ДТП, врачам «Скорой» пришлось приложить немало усилий, для того, чтобы вытащить водителя и пассажиров с УАЗика.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА