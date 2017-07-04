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Опубликовано: Вт, Июл 4th, 2017
163 ЗКО / Картина дня

В Уральске сотрудник АО «Казактелеком» учинил ДТП

Сегодня, в 14:00 в районе АГЗС «Алау — Газ», в районе Селекционного, произошло столкновение автомобиля УАЗ и большегрузного автомобиля VOLVO. По предварительной информации, ответственность за ДТП лежит на водителе УАЗ.

На месте работает бригада дознавателей во главе с инспектором по выездам на место ДТП Ержаном Мендыгалиевым.
— По предварительной информации водитель УАЗ ( судя по надписи на автомобиле, автомобиль принадлежит АО «Казактелеком» — «УН») не пропустил автомобиль VOLVO, — говорит офицер Мендыгалиев. – С места аварии забрали двоих пострадавших – водителя УАЗа и сидящего рядом с ним пассажира. Водитель большегруза остался жив и здоров, и сейчас дает показания.
По словам очевидцев данного ДТП, врачам «Скорой» пришлось приложить немало усилий, для того, чтобы вытащить водителя и пассажиров с УАЗика.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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