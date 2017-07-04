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Опубликовано: Вт, Июл 4th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

В Уральске старика выгнали на улицу

На жаре 67-летний мужчина оказался из-за ссоры с собственной снохой. По словам окружающих, дедушка периодически ночует на лавочке во дворе, когда его сын уезжает на вахту.

В нашу редакцию поступил звонок, что неподалеку, на улице Мухита, возле магазина «Чай», несколько дней на улице живет пожилой мужчина. По словам звонившего, по виду он не алкоголик и вообще не пьёт, а его просто выгнали из дома.

Когда я прибыл на место, то нашел там машину «Медицинской помощи» и самого мужчину, который представился Владимиром Кузенковым, 1950 года рождения.

По словам Владимира, его выгнала из квартиры сноха. Квартира съемная и её оплачивает его сын, но сейчас тот в отъезде, а у пенсионера нет телефона, чтобы ему позвонить. Да и состояние его здоровья оставляет желать лучшего, по словам Кузенкова он недавно пережил инсульт и частично парализован.

Диспетчер «Медпомощи» Гульсара Ильясова рассказала, что они предлагают старику, оказавшемуся на улице, доставить его в Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, но он упорно отказывается от этого.

— Мужчина боится, что если мы его увезём отсюда, то сын не сможет его найти, — объяснила Гульсара Ильясова.

Только после клятвенного обещания врачей, что они позвонят его сыну Евгению и расскажут об этой ситуации, он с трудом, но все же согласился пройти в машину «Медицинской помощи».

Пока мы шли до машины, он рассказал, что живёт в доме №67/1 по улице Мухита. Сын его работает вахтовым методом в Аксае. Пока Евгений дома, сноха ведет себя хорошо и ничего плохого ему не делает, но когда тот уезжает, она выгоняет старика на улицу.

По словам Ильясовой, они уже не один раз забирали Владимира Кузенкова из канавы возле его дома в Центр адаптации, но он постоянно сбегает оттуда.

 

Александр МИШУХИН

 

 

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