На данный момент он находится на трудовой вахте на месторождении Тенгиз. О том, что двухнедельный Алижан оказался выброшенным на стройке, мужчина прочитал в Интернете.

В отделе опеки городского отдела образования «УН» сообщили, что на прошлой неделе Арман (так зовут папу малыша) сам вышел на связь с ними и заявил, что хотел бы забрать его из больницы и воспитывать самостоятельно.

— Парню 29 лет, с мамой маленького Алижана они вместе готовились к рождению малыша. И он присутствовал на партнёрских родах, – рассказала «УН» главный специалист отдела опеки и попечительства гороо Агис Бержанова. – Но после выписки девушка с малышом вдруг решила вернуться в дом родителей, стала встречаться с другим парнем. Арман уехал на вахту на Тенгиз. И только там прочёл в интернете, что его бывшая девушка выбросила их общего ребёнка на стройке.

Агис Бержанова пояснила, что сейчас в отношении мамы выброшенного малыша идёт следствие – она будет привлечена к ответственности за оставление ребёнка в опасности. Девушка проходит обследование в Центре психического здоровья на предмет выявления и лечения у неё послеродовой депрессии.

— На законных основаниях Арман должен доказать своё отцовство (в данной ситуации достаточно и заявления от мамы малыша ), и тогда он сможет забрать сына к себе домой, – пояснила Агис Бержанова. – У парня в Уральске живёт мама, она согласна помочь сыну растить внука. На следующей неделе мы планируем перевести малыша из больницы в Дом малютки, там он будет до тех пор, пока его не заберут родные.

Кстати, Агис Бержанова рассказала «УН», что практически сразу после публикации в Интернете материала о брошенном малыше к ним стали звонить люди, желающие его усыновить, из разных городов Казахстана. Но по закону, первоочередное право взять ребёнка-отказника в семью имеют его близкие родственники, и в отделе опеки готовы пойти навстречу отцу Алижана, чтобы малыша воспитывал родной папа.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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