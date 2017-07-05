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Опубликовано: Ср, Июл 5th, 2017
4 336 Главная тема / Уральская неделя - архив

Kaspi назвал имена победителей акции

Kaspi подвел  итоги уникальной акции. Шестеро победителей стали владельцами планшетов iPad mini, а один из них выиграл главный приз — поездку в Алматы.

Вот они, имена счастливчиков!

iPad и поездка в Алматы Лайлим 8701***0447
Имя Мобильный
iPad Альнур 8705***1050
iPad Дина 8775***2483
iPad Акылбек 8747***2216
iPad Роза 8775***0181
iPad Николай 8705***1367

По условиям акции нужно было в течение июня сделать платеж на сумму от тысячи тенге на сайте Kaspi.kz.  А генератор случайных чисел выбрал из всех плательщиков шесть финалистов.

Обладатель главного приза посетит офис Kaspi, познакомится с Председателем Правления Михаилом Ломтадзе и командой, которая развивает сервис Платежи на Kaspi.kz. «Уральская неделя» следит за развитием событий и опубликует фоторепортаж об этой поездке.

В Kaspi нам рассказали, что за месяц более 30 тысяч уральцев сделали платежи на Kaspi.kz без комиссий и получили бонусы. Многие из них воспользовались сервисом впервые и убедились, что это удобно, безопасно и выгодно. Команда Kaspi надеется, что акция порадовала не только призеров, но и всех, кто сэкономил время и деньги с Платежами на Kaspi.kz.

3 комментария
  1. Оксана says:
    4 июля 2017 в 16:02

    Почему я не выиграла? Пойду повешусь.

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  2. Гульмира says:
    4 июля 2017 в 17:01

    Впервые слышу об акции (( являюсь постоянным клиентом Каспий Банка..

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  3. самат says:
    4 июля 2017 в 20:23

    я каждый месяц ложу 10000 т тенге

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