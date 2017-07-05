Kaspi назвал имена победителей акции
Kaspi подвел итоги уникальной акции. Шестеро победителей стали владельцами планшетов iPad mini, а один из них выиграл главный приз — поездку в Алматы.
Вот они, имена счастливчиков!
|iPad и поездка в Алматы
|Лайлим
|8701***0447
|Имя
|Мобильный
|iPad
|Альнур
|8705***1050
|iPad
|Дина
|8775***2483
|iPad
|Акылбек
|8747***2216
|iPad
|Роза
|8775***0181
|iPad
|Николай
|8705***1367
По условиям акции нужно было в течение июня сделать платеж на сумму от тысячи тенге на сайте Kaspi.kz. А генератор случайных чисел выбрал из всех плательщиков шесть финалистов.
Обладатель главного приза посетит офис Kaspi, познакомится с Председателем Правления Михаилом Ломтадзе и командой, которая развивает сервис Платежи на Kaspi.kz. «Уральская неделя» следит за развитием событий и опубликует фоторепортаж об этой поездке.
В Kaspi нам рассказали, что за месяц более 30 тысяч уральцев сделали платежи на Kaspi.kz без комиссий и получили бонусы. Многие из них воспользовались сервисом впервые и убедились, что это удобно, безопасно и выгодно. Команда Kaspi надеется, что акция порадовала не только призеров, но и всех, кто сэкономил время и деньги с Платежами на Kaspi.kz.
Почему я не выиграла? Пойду повешусь.
Впервые слышу об акции (( являюсь постоянным клиентом Каспий Банка..
я каждый месяц ложу 10000 т тенге