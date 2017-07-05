Погода +27oC
$343.83=
383.95=
5.06=
Опубликовано: Ср, Июл 5th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

На этой неделе в Уральске пройдут сразу два футбольных матча

 Один  проведет основной состав «Акжайыка», другой – дублирующий.

В пятницу, 7 июля, на стадионе имени Петра Атояна пройдет матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Второй лиги. На поле встретятся команды «Акжайык» и «Кайрат» (Алматы). Матч начнется в 18.00 часов.

9 июля, в воскресенье, на том же стадионе состоится матч чемпионата РК среди команд Премьер-лиги. Встретятся команды — уральский «Акжайык» и алматинский «Кайрат». Встреча так же начнется в 18.00 часов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-05
Утром27 ℃
Днем27 ℃
Вечером24.07 ℃
Ночью18.7 ℃
Влажность31 %
ДавлениеhPa 1001.22
Скорость ветра7.46 м/с
2017-07-06
Утром18.7 ℃
Днем24.54 ℃
Вечером24.02 ℃
Ночью17.84 ℃
Влажность40 %
ДавлениеhPa 1012.27
Скорость ветра10.38 м/с