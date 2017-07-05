На этой неделе в Уральске пройдут сразу два футбольных матча

Один проведет основной состав «Акжайыка», другой – дублирующий.

В пятницу, 7 июля, на стадионе имени Петра Атояна пройдет матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Второй лиги. На поле встретятся команды «Акжайык» и «Кайрат» (Алматы). Матч начнется в 18.00 часов.

9 июля, в воскресенье, на том же стадионе состоится матч чемпионата РК среди команд Премьер-лиги. Встретятся команды — уральский «Акжайык» и алматинский «Кайрат». Встреча так же начнется в 18.00 часов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА