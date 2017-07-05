В Уральске из-за чемпионата по велоспорту будут перекрыты дороги

В связи с проведением чемпионата Республики Казахстан по велоспорту среди юниоров вводятся ограничения по передвижению на автотрассах «Уральск-Таскала» и в районе Меловых горок.

Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта ЗКО.

— 5-6 июля с 10.00 часов до 15.00 часов будет перекрыт участок дороги по трассе «Уральск–Таскала» (от 4 километра до поворота на поселок Белес), — пояснили в управлении спорта. — А 7-8 июля будет перекрыт участок дороги на новом мосту в районе Меловых горок с 10.00 часов до 15.00 часов. Данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности юных спортсменов со всего Казахстана. Поэтому просим уральцев проявить понимание.

Екатерина ЛИТВЯКОВА