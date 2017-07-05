Погода +30oC
$322.37
365.83
5.44
Опубликовано: Ср, Июл 5th, 2017
149 ЗКО / Картина дня

В Уральске из-за ремонта дорог перекроют движение по ряду улиц

Буквально на половину дня, 6 июля, будут закрыты для движения часть улиц Алмазова и Чагано-Набережная, а также на ночь, с вечера 7 до утра 8 июля, — путепровод в районе «Нефтебазы».

В пресс-службе горакимата сообщили, что 6-8 июля запланированы работы по устранению провала по ул.Чагано-Набережная между улицами Алмазова и проспектом Евразия, а также по укладке асфальтобетонного покрытия на путепроводе в районе «Нефтебаза».

6 июля 2017 года с 15:00 до 20:00 часов будет перекрыт участок дороги по ул. Алмазова, Чагано-Набережная — от ул. Неусыпова до пр.Евразия, объезд данного участка будет осуществляться по ул.Неусыпова.

С 19:00 часов 7 июля 2017 года до 6:00 часов 8 июля 2017 года будет перекрыто движение через путепровод в районе «Нефтебаза» от ул.А.Молдагуловой до развязки улиц Есенжанова и Конкина.

— Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также заранее запланировать маршрут движения в связи с указанным перекрытием улиц, — высказались сотрудники пресс-службы горакимата.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-05
Утром30 ℃
Днем32.81 ℃
Вечером27.66 ℃
Ночью20.07 ℃
Влажность31 %
ДавлениеhPa 1001.22
Скорость ветра7.46 м/с
2017-07-06
Утром18.7 ℃
Днем24.54 ℃
Вечером24.02 ℃
Ночью17.84 ℃
Влажность40 %
ДавлениеhPa 1012.27
Скорость ветра10.38 м/с