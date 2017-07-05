В Уральске проходит международный турнир по женскому волейболу (Видео)

Международный турнир по женскому волейболу собрал в Уральске более ста спортсменок из городов Казахстана и России. Кто выиграет этот турнир – станет известно со дня на день.

Волейбольный турнир среди девушек 2002-2003 годов рождения стартовал в спортзале Школы высшего спортивного мастерства 3 июля. И продлится конца этой недели.

Как сообщил старший тренер области по женскому волейболу Куленке ГУБАШЕВ, в соревнованиях принимают участие команды из городов Самара, Нефтекамск, Пермь, Соль-Илецк, Шымкент, Кызылорда и Уральск. Всего около 100 волейболисток.

— Этот турнир стал традиционным и проводится уже в пятый раз, — сказал Куленке Губашев. – Все команды, которые участвуют в нем, довольно сильные. И отступать в борьбе не хочет никто. Первые три таких турнира выигрывали наши волейболистки из команды «Грация», а в прошлом году они уступили команде Соль-Илецка. В этот раз девчонки обязательно поборются за «золото».

Волейболистки «Грации» признались, что готовились к этому старту с удвоенным упорством.

— Мы нацелены выиграть турнир, — заявили девчонки. – Еще перед началом соревнований поставили себе цель — не уступать ни одной партии. Правда, не сразу все получилось. Но нас это не огорчает, ведь впереди еще несколько игровых дней. И мы продолжаем борьбу.

Тренер области поделился, что именно на таких стартах проявляются сильные стороны спортсменок.

— Тренировки – это одно, а вот показать себя на площадке в напряженной игре, когда зашкаливают эмоции, это другое. Тут проявляются все качества спортсменок, — отметил Куленке Губашев. – Ту, что сможет стать сильной волейболисткой, видно в игре. Она быстро реагирует, работает в команде и не нервничает.

По словам тренера, приглашать спортсменок из других регионов, как это делалось когда-то, он не станет.

— У нас очень много местных талантливых девочек, — сказал он. – Надо искать таланты и выращивать чемпионок из них. Из последних моих «находок» — 12-летняя Лера Голованова. Два года назад она стала ходить к нам на тренировки и ни одну из них не пропускала. Девочка оказалась довольно талантливой. Тогда я спросил ее папу, не хочет ли он, чтобы она перешла в спортинтернат, где можно совмещать и учебу, и спорт. Они согласились. И вот сейчас я вижу, что она проявляет себя только с лучшей стороны.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ