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Опубликовано: Ср, Июл 5th, 2017
349 Главная тема / ЗКО

В Уральске вкладчики получили квартиры (видео)

5 июля аким ЗКО Алтай Кульгинов вручил ключи от квартир в новом доме вкладчикам «Жилстройсбербанка»

Квартиры в этом девятиэтажном доме получили 144 вкладчика. Как сообщил аким в своем выступлении, всего в этом году планируется сдать 17 домов. На это выделено свыше 10 млрд тенге. И более 2 млрд выделено на инфраструктуру.
Алтай Кульгинов отметил, что строительство ведется не только в Уральске, но и по области.
— Сегодня в Аксае сдан в эксплуатацию новый детский сад на 320 мест, — сообщил аким.

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