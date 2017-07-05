В Уральске вкладчики получили квартиры (видео)

5 июля аким ЗКО Алтай Кульгинов вручил ключи от квартир в новом доме вкладчикам «Жилстройсбербанка»

Квартиры в этом девятиэтажном доме получили 144 вкладчика. Как сообщил аким в своем выступлении, всего в этом году планируется сдать 17 домов. На это выделено свыше 10 млрд тенге. И более 2 млрд выделено на инфраструктуру.

Алтай Кульгинов отметил, что строительство ведется не только в Уральске, но и по области.

— Сегодня в Аксае сдан в эксплуатацию новый детский сад на 320 мест, — сообщил аким.