Джохар Утебеков — Откровенно коррупционная норма
- Депутаты сделали царский подарок гаишникам. И в очередной раз сделали плохо своим «избирателям». В кавычках, так как мы их не избираем.За разворот или поворот через сплошную, за разворот или поворот на перекрестке по малому радиусу введено лишение прав на год. Они приравнены к выезду на встречную полосу движения. Имеющегося сейчас штрафа за эти действия депутатам показалось мало.
Я не сомневаюсь, что в комментариях появятся ястребы, которые будут приветствовать лишение прав и за «встречку», и за «сплошную». Такие фанаты Сталина и расстрел бы ввели за любые нарушения закона.
Почему-то их не учит даже то, когда они сами сталкиваются с крупными штрафами и лишением прав и возмущенно стонут. Поражаюсь такому лицемерию.
Настолько сильным оказалось лобби МВД. Но депутаты должны же чем-то думать! Зачем они ведутся на откровенно коррупциогенную норму?
Меня самого гаишники тормозили за разворот на перекрестке, пытаясь доказать «встречку». Ко мне регулярно обращаются водители, у которых полицейские вымогали взятку или которые лишились прав при развороте-повороте на перекрестке. На днях звонила и плакала девушка, которую лишили прав за наезд на трамвайные пути встречного направления при возврате в свою полосу, когда ее вытеснил какой-то джигит.
Наказание за «встречку» в виде лишения прав аж на год идиотское само по себе. Оно заметно выбивается из других наказаний. Например, за превышение скорости, проезд на красный и даже совершение ДТП у нас штрафуют.
Лишение прав надо было менять на штраф, а вместо этого его расширили разворотом-поворотом.
Это редкий закон, который разработан самими депутатами, а не правительством. Да лучше бы они ничего не писали, а тупо голосовали!
Вот так депутаты сделали огромную подляну водителям! Открыт очередной сезон ненависти к гаишникам. Через несколько дней они начнут лютовать и пополнять карманы.
Update. Пара комментаторов навела на мысль. Теперь могут начать лишать прав и за разъезд правыми бортами на перекрестке. Я про тех, кто поворачивает налево. 😲 Тоже вполне себе выезд на встречку при повороте.