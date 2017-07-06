Джохар Утебеков — Откровенно коррупционная норма

Я не сомневаюсь, что в комментариях появятся ястребы, которые будут приветствовать лишение прав и за «встречку», и за «сплошную». Такие фанаты Сталина и расстрел бы ввели за любые нарушения закона.

Почему-то их не учит даже то, когда они сами сталкиваются с крупными штрафами и лишением прав и возмущенно стонут. Поражаюсь такому лицемерию.

Настолько сильным оказалось лобби МВД. Но депутаты должны же чем-то думать! Зачем они ведутся на откровенно коррупциогенную норму?

Меня самого гаишники тормозили за разворот на перекрестке, пытаясь доказать «встречку». Ко мне регулярно обращаются водители, у которых полицейские вымогали взятку или которые лишились прав при развороте-повороте на перекрестке. На днях звонила и плакала девушка, которую лишили прав за наезд на трамвайные пути встречного направления при возврате в свою полосу, когда ее вытеснил какой-то джигит.

Наказание за «встречку» в виде лишения прав аж на год идиотское само по себе. Оно заметно выбивается из других наказаний. Например, за превышение скорости, проезд на красный и даже совершение ДТП у нас штрафуют.

Лишение прав надо было менять на штраф, а вместо этого его расширили разворотом-поворотом.

Это редкий закон, который разработан самими депутатами, а не правительством. Да лучше бы они ничего не писали, а тупо голосовали!

Вот так депутаты сделали огромную подляну водителям! Открыт очередной сезон ненависти к гаишникам. Через несколько дней они начнут лютовать и пополнять карманы.

Update. Пара комментаторов навела на мысль. Теперь могут начать лишать прав и за разъезд правыми бортами на перекрестке. Я про тех, кто поворачивает налево. 😲 Тоже вполне себе выезд на встречку при повороте.