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Опубликовано: Чт, Июл 6th, 2017
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Джохар Утебеков — Откровенно коррупционная норма

  1. Депутаты сделали царский подарок гаишникам. И в очередной раз сделали плохо своим «избирателям». В кавычках, так как мы их не избираем.За разворот или поворот через сплошную, за разворот или поворот на перекрестке по малому радиусу введено лишение прав на год. Они приравнены к выезду на встречную полосу движения. Имеющегося сейчас штрафа за эти действия депутатам показалось мало.

    Я не сомневаюсь, что в комментариях появятся ястребы, которые будут приветствовать лишение прав и за «встречку», и за «сплошную». Такие фанаты Сталина и расстрел бы ввели за любые нарушения закона.
    Почему-то их не учит даже то, когда они сами сталкиваются с крупными штрафами и лишением прав и возмущенно стонут. Поражаюсь такому лицемерию.

    Настолько сильным оказалось лобби МВД. Но депутаты должны же чем-то думать! Зачем они ведутся на откровенно коррупциогенную норму?

    Меня самого гаишники тормозили за разворот на перекрестке, пытаясь доказать «встречку». Ко мне регулярно обращаются водители, у которых полицейские вымогали взятку или которые лишились прав при развороте-повороте на перекрестке. На днях звонила и плакала девушка, которую лишили прав за наезд на трамвайные пути встречного направления при возврате в свою полосу, когда ее вытеснил какой-то джигит.

    Наказание за «встречку» в виде лишения прав аж на год идиотское само по себе. Оно заметно выбивается из других наказаний. Например, за превышение скорости, проезд на красный и даже совершение ДТП у нас штрафуют.
    Лишение прав надо было менять на штраф, а вместо этого его расширили разворотом-поворотом.

    Это редкий закон, который разработан самими депутатами, а не правительством. Да лучше бы они ничего не писали, а тупо голосовали!

    Вот так депутаты сделали огромную подляну водителям! Открыт очередной сезон ненависти к гаишникам. Через несколько дней они начнут лютовать и пополнять карманы.

    Update. Пара комментаторов навела на мысль. Теперь могут начать лишать прав и за разъезд правыми бортами на перекрестке. Я про тех, кто поворачивает налево. 😲 Тоже вполне себе выезд на встречку при повороте.

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