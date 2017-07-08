В Уральске полиция изъяла у блогера мобильный из- за поста о пирамиде за 25 миллионов

С формулировкой » слишком много пишешь » и » у тебя, кажется, болезнь», следователь УВД Ержан ЖАКСЫГАЛИЕВ произвёл выемку мобильного телефона у уральского блогера Айболата БУКЕНОВА.

Айболат Букенов активен в казахском сегменте Фейсбука, Его критические посты собирают большое количество лайков и комментариев.

» Следственные действия» прошли 5 июля, ближе к обеду. Как рассказывает сам блогер, участковый полиции сообщил ему что его вызывает руководитель УВД Уральска Мерлан Айкенов.

— В кабинете полковника Айкенова меня познакомили со следователем Ержаном Жаксыгалиевым, — рассказывает Айболат Букенов. — Айкенов ещё сказал следователю: » Это Айболат. Пообщайся с ним. Да будь аккуратным и вежливым». После чего мы направились в кабинет следователя.

В кабинете следователя Айболат Букенов позвонил своему адвокату Абзалу Куспану, однако не дозвонился. Зато успел удалить с мобильного приложение Facebook и What’s App.

— Следователь просто ахнул, — вспоминает события того дня блогер. — Говорит, что именно Facebook ему и нужен был. Я тогда сказал, что в Facebook можно и с любого другого телефона зайти.

По словам Айболата Букенова, после этого диалога следователь Жаксыгалиев напечатал на компьютере документ » Акт выемки», сам подписал его и изъял у Букенова мобильный на сутки.

— Он пояснил мне, что телефон у меня изымает из — за того, что я написал с этого телефона пост о том, что в Уральске строят цветочную пирамиду за 25 миллионов, а это якобы ложная информация, ведь пирамиду построил какой — то бизнесмен и государство на нее денег не выделяла,- говорит Айболат Букенов. — Но я эту цифру не с потолка взял — казахстанские сайты и даже агенство «Хабар» про это твердили. Правда, через некоторое время стали писать совсем по- другому…

Со слов Букенова, несмотря на его протесты и просьбу, чтобы проверили заодно и редакцию агенства » Хабар», которая по логике полиции также распространила клевету, следователь изъял его мобильный.

— Жаксыгалиев открыл папку, которая лежала на его столе и я просто в ужас пришел — там одни скриншоты моей страницы в » Facebook «, — говорит блогер . — Причем как на подбор статьи с критикой акима области.

Айболат Букенов считает выемку его телефона ничем инным как политической провокацией.

— В конце следователь мне сказал » Ты слишком много пишешь, кажется у тебя болезнь» , — сказал Букенов.

К слову, телефон блогеру вернули на следующий день и велели не выезжать из города, при этом никакой » подписки о невыезде» Букенов не видел.

Адвоокат Галымжан Ищанов считает действия следователя незаконными.

— Выемка вещей производится с постановления следователя, в рамках досудебного расследования, — говорит защитник. — Просто так вещи гражданина выемке не подлежат.

Мы попытались узнать, у Ержана Жаксыгалиева, на каком основании он произвел выемку мобильного блогера Айболата Букенова, однако он отказался от комментариев