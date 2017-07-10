Полицейские будки демонтировали после приговора полицейским за взятку

В Уральске с улиц города исчезли пластиковые полицейские будки, Руководство ДВД ЗКО пошло на такой шаг после вынесения представления Национального бюро по противодействию коррупции.

Приговором суда патрульные управления внутренних дел Уральска Айбек Бекетов и Адиль Сериков были признаны виновными в неоднократном получении взяток. В течение 10 дней были установлены 10 фактов получения взяток от граждан за не привлечение к административной ответственности.

«Местом совершения преступления являлось помещение стационарного поста полиции, расположенное на пересечении улиц Кердери и Досмухамедова в районе центрального рынка. Стекла поста затемненные, что создало у виновных лиц чувство безнаказанности, так как преступные действия не были видны прохожим», — сообщили в пресс-службе ДНБПК по ЗКО.

Приговором суда виновные полицейские были оштрафованы на 224 и 154 тыс тенге с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах и лишения званий младшего сержанта полиции.

«Учитывая, что данное помещение может послужить местом для совершения аналогичных преступлений, Антикоррупционной службой направлено представление в ДВД ЗКО об устранении условий, создающих коррупционные риски», — отметили в пресс-службе ДНБПК по ЗКО.

В ДВД ЗКО подчеркнули, что полицейские будки исчезли на время.

«Эти будки сделают прозрачными и оборудуют видеокамерами. Затем установят вновь», -заявил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек Габдуллин.

В антикоррупционной службе отметили, что после вынесения приговора двух командиров отделения БДПП УВД Уральска освободили от занимаемых должностей, начальнику и заместителю УВД объявлены строгие выговоры, еще 4 сотрудника предупреждены о неполном служебном соответствии.

Bnews