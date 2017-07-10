Руководитель управления культуры, архивов и документации по ЗКО покинул свой пост

Проработавший на этой должности более трёх лет Даулеткерей Кусаинов написал заявление на увольнение по собственному желанию.

— Уволился по состоянию здоровья, — прокомментировал экс- чиновник. – Сейчас я не в Уральске, принимаю лечение в больнице.

Тем не менее, на сайте акимата области объявлений о конкурсе на место Кусаинова нет.

52- летний экс- чиновник из Жаныбекского района начинал свою карьеру редактором районной газеты «Октябрь Туы». Затем, проработав в акимате Жаныбекского района начальником отдела культуры, перевёлся в аппарат акима ЗКО, на должность пресс-секретаря. С 2014 года возглавлял управления культуры архивов и документации.

Во времена работы Даулеткерея Кусаинова в городе было построено несколько памятников, в частности, бронзовый памятник «Курмангазы и Дина», стоимостью 60 миллионов тенге, памятник «Славные дочери казахского народа», стоимостью 138 миллионов тенге и построена новая городская площадь, стоимостью 1,5 миллиарда тенге, а также Набережная реки Урал, за 500 миллионов тенге. Чиновник Кусаинов запомнился уральцам не только строительством различных объектов, но и их демонтажем. Так в 2015 году с проспекта Достык был перенесен памятник Мише Гаврилову, а в 2017 году был перенесен памятник Маншук Маметовой. Кроме всего прочего, в 2017 году горел городской архив – подведомственная контора управления культуры, а в 2016 году под следствием оказался Мурат Сдыков – руководитель центра археологии.

Акмарал Шаяхметова