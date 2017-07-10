«Учтите, я диабетчик» — подозреваемый в торговле рогами сайгаков в Уральске
Сегодня, 10 июля суд предоставил последнее слово Нургали Байтакову, подозреваемому в незаконной торговле рогами сайгаков на сумму 170 миллионов тенге.
— Уважаемый суд, прошу учесть, что я диабетчик, гипертоник с двадцатилетним стажем, единственный кормилец семьи и у меня сын инвалид второй группы, — кратко высказался Байтаков.
К слову, во время процесса Нургали Байтаков скрывал свое лицо от камер.
Ранее, во время прений сторон прокурор запросил для Байтакова 2 года лишения свободы.
Напомним, 50- летнего таксиста Нургали Байтакова обвиняют в торговле рогами сайгаков на сумму 170 миллионов тенге. Примечательно, что рога сайгаков, как вещдок в деле отсутствуют. По словам следствия, они хранили рога сайги в холодильнике у частного предпринимателя, откуда их и украли неизвестные.
Приговор по делу состоится завтра, в 17- 30.
Акмарал Шаяхметова, Нурлыбек Емранов