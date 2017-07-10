В Уральске двоих полицейских осудили за мздоимство

Суд вынес приговор в отношении двух сотрудников дорожной полиции, обвиненных во взяточничестве.

В мае этого года сотрудникам департамента национального бюро по противодействию коррупции поступила информация, что в районе «Старая мечеть» орудуют двое полицейских, которые прощают нарушителей дорожного движения, если те им оставят «на чай». Следователи департамента установили видео камеры и звукозаписывающие устройства в полицейской будке, где работали подозреваемые.

6 мая этого года два младших сержанта полиции, 20 –летний Айбек Бекетов и 23-летний Адиль Сериков, заметили, как водитель остановился в неположенном месте. Заведя нарушителя в полицейскую будку, они пояснили ему, что он заплатит штраф в размере 22 тысяч тенге. И предложили водителю урегулировать вопрос за 2 тысячи тенге.

Аналогичным образом полисмены поступили за этот день три раза, получив на руки 6 710 тенге.

Как часто они брали деньги с нарушителей ПДД, неизвестно, но из материалов уголовного дела следует, что младший сержант Айбек Бекетов проработал в полиции 8 месяцев, а Адиль Сериков — 5 месяцев.

Оба полицейских признали свою вину.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 части 3, пунктов 2, 4 «Получение взятки должностным лицом, по предварительному сговору, неоднократно» и приговорил их к штрафу в семидесятикратном размере взятки (224 тысячи тенге). Погоны с мздоимцев сняли, и в полиции они работать уже не смогут.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА