Погода +23oC
$323.94=
366.8=
5.4=
Опубликовано: Пн, Июл 10th, 2017
624 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске двоих полицейских осудили за мздоимство

Суд вынес приговор в отношении двух сотрудников дорожной полиции, обвиненных во взяточничестве. 

Иллюстративное фото

В мае этого года сотрудникам департамента национального бюро по противодействию коррупции поступила информация, что в районе «Старая мечеть» орудуют двое полицейских, которые прощают нарушителей дорожного движения, если те им оставят «на чай». Следователи департамента установили видео камеры и звукозаписывающие устройства в полицейской будке, где работали подозреваемые.
6 мая этого года два младших сержанта полиции, 20 –летний Айбек Бекетов и 23-летний Адиль Сериков, заметили, как водитель остановился в неположенном месте. Заведя нарушителя в полицейскую будку, они пояснили ему, что он заплатит штраф в размере 22 тысяч тенге. И предложили водителю урегулировать вопрос за 2 тысячи тенге.

Аналогичным образом полисмены поступили за этот день три раза, получив на руки 6 710 тенге.

Как часто они брали деньги с нарушителей ПДД, неизвестно, но из материалов уголовного дела следует, что младший сержант Айбек Бекетов проработал в полиции 8 месяцев, а Адиль Сериков — 5 месяцев.
Оба полицейских признали свою вину.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 части 3, пунктов 2, 4 «Получение взятки должностным лицом, по предварительному сговору, неоднократно» и приговорил их к штрафу в семидесятикратном размере взятки (224 тысячи тенге). Погоны с мздоимцев сняли, и в полиции они работать уже не смогут.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. Паша says:
    10 июля 2017 в 12:06

    С такими бешеными штрафами конечно лучше отдать взятку. Полностью поддерживаю гайцов.

    0
    0
    Ответить
  2. Dealer says:
    10 июля 2017 в 12:49

    Это просто смешно!!!! ЖолПол просто 100% коррумпированы, нет ни одного честного сотрудника!!!! Они вся вымогают деньги с водителей!!! Я вот если нарушил иду и плачу штраф, и не собираюсь кормить этих дормоедов, достаточно того что я плачу налоги!!!

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-07-10
Утром23 ℃
Днем23.78 ℃
Вечером23.68 ℃
Ночью17.29 ℃
Влажность36 %
ДавлениеhPa 1019.29
Скорость ветра5.76 м/с
2017-07-11
Утром18.76 ℃
Днем21.53 ℃
Вечером19.26 ℃
Ночью14.85 ℃
Влажность66 %
ДавлениеhPa 1017.34
Скорость ветра3.96 м/с